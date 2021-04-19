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Электронная подпись экономит операторам «Новой почты» до 40 минут в день

19 апреля 2021 г., 16:25
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Электронная подпись экономит операторам «Новой почты» до 40 минут в день

Финансовая компания «НоваПей», входящая в группу «Новая почта» обеспечила свыше 14 тыс. операторов-кассиров в почтовых отделениях электронными подписями. Новшество призвано ускорить процесс обслуживания клиентов.

Согласно законодательству, ежедневно в отделении сотрудники должны сопровождать документацию по кассовым операциям. Для этого каждый документ (кассовые ордера и книги) нужно распечатать, затем подписать, правильно сшить и передать на хранение в архив на пять лет. Благодаря электронной подписи операторы-кассиры не тратят время на бумажную работу, быстро подписывают внутренние кассовые документы в цифровом виде в режиме реального времени. Таким образом, на каждом документе кассир экономит до двух минут, суммарно за день – до 40 минут, высвобождая это время для обслуживания клиентов.

«В рамках рaperless-стратегии мы предоставили операторам-кассирам электронные подписи и разработали связанный с этим новый процесс, который поможет сэкономить время на бумажной работе, а следовательно – быстрее обслужить следующего клиента. Ожидаемый экономический эффект от внедрения проекта – свыше 4 млн грн в год. Это расходы, которые шли на бумагу, логистику, хранение, контроль и обработку бумажных документов. Кроме того, есть и важная экологическая целесообразность – ежегодно мы будем экономить более 13 тыс. пачек бумаги», – говорит Андрей Кривошапко, СЕО «НоваПей».

Проект был реализован в сотрудничестве с командой проекта «Дiя», что позволило организовать процесс выпуска квалифицированных электронных подписей для сотрудников.

Электронная подпись экономит операторам «Новой почты» до 40 минут в день

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