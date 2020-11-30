Электронная кожа приближается по разнообразию свойств к человеческой

30 ноября 2020 г., 14:15

+11

голос Tweet

Сводная команда исследователей Пхоханского университета науки и технологии (POSTECH) и Стэнфордского университета разработала многофункциональную ионоэлектрическую кожу, которая впервые может измерять температуру и механическую стимуляцию одновременно, как кожа человека.

Созданную ими структуру, о которой рассказывается в статье, опубликованной 20 ноября в журнале Science, удалось сделать очень простой благодаря использованию особых свойств ионных проводников.

Кожа человека легко растягивается, но не рвётся, потому что заполнена электролитами, поэтому исследователи также использовали их. Кроме того, группа определила ключевые для своего сенсора переменные — время релаксации заряда и нормированную ёмкость. Первая реагирует только на температуру в ионных проводниках, а вторая — только на механические стимулы. Для одновременной регистрации их значений используются две разные измерительные частоты.

Полученный искусственный рецептор с простой структурой типа электрод-электролит-электрод имеет хороший потенциал для коммерциализации — эластичная многофункциональная ионоэлектрическая кожа найдет применение в носимых датчиках и в качестве кожи для человекоподобных роботов.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U