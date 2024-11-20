JEDEC оголосила про вдосконалений стандарт сумісності інтерфейсу флешпам'яті NAND

20 ноября 2024 г., 14:35

0

Tweet

JEDEC, асоціація виробників твердотільних технологій, оголосила про публікацію стандарту JESD230G: Стандарт сумісності інтерфейсу флешпам'яті NAND. Стандарт JESD230G забезпечує швидкість до 4800 Мбіт/с у порівнянні з 400 Мбіт/с у першій версії JESD230, опублікованій у 2011 році. Крім того, JESD230G додає протокол окремої шини команди/адреси (SCA), який забезпечує підвищену пропускну здатність і ефективність, дозволяючи хостам і пристроям NAND максимально використовувати переваги новітніх швидкостей інтерфейсу. JESD230G доступний для безоплатного завантаження з вебсайту JEDEC.



«JEDEC дуже рада випустити JESD230G», - сказав Девід Лендсман (David Landsman), видатний інженер Western Digital і голова JEDEC NAND TG. Він додав: «Ця версія JESD230 ще більше розширює можливості пристроїв флешпам'яті NAND для задоволення наростальних вимог розширюваного спектра додатків і продовжує традицію JEDEC по створенню сумісних екосистем за допомогою відкритих галузевих стандартів».



«JEDEC у співпраці з ONFI та компаніями Toggle Mode продовжує забезпечувати індустрію NAND стандартом сумісності, який дозволяє широко використовувати NAND в сучасних додатках, що вимагають високої продуктивності», - сказав Ден Лафміллер (Dan Loughmiller), директор з впровадження NAND в Micron і голова ради директорів ONFI. «Специфікація JESD230G забезпечує ще більшу продуктивність пристроїв NAND, визначаючи інтерфейс NAND зі швидкістю 4,8 Гбіт/с і новий революційний протокол Separate Command Address (SCA). Результати кропіткої роботи та зусиль членів робочої групи з розробки NAND просто вражають».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора