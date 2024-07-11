JEDEC наближається до завершення розробки стандарту HBM4

11 июля 2024 г., 17:35

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JEDEC, орган стандартизації у сфері мікроелектронної промисловості, оголосив про те, що наближається до завершення робота над наступною версією стандарту DRAM-пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM): HBM4. Розроблений як еволюційний крок після опублікованого наразі стандарту HBM3, HBM4 спрямований на подальше збільшення швидкості оброблення даних при збереженні таких важливих характеристик, як вища пропускна спроможність, менше енергоспоживання і збільшена місткість на кристал і/або стек. Ці вдосконалення життєво важливі для застосунків, що вимагають ефективного опрацювання великих масивів даних і складних обчислень, включно з генеративним штучним інтелектом, високопродуктивними обчисленнями, high-end відеокартами та серверами.



HBM4 передбачає подвоєну кількість каналів на стек порівняно з HBM3, при цьому займаючи більшу фізичну площу. Для підтримки сумісності пристроїв стандарт гарантує, що один контролер за потреби зможе працювати як з HBM3, так і з HBM4. Для різних конфігурацій будуть потрібні різні інтерпозери, щоб врахувати відмінності в площі. У HBM4 будуть визначені рівні 24 Гб і 32 Гб, з можливістю підтримки стеків TSV висотою 4, 8, 12 і 16 мм. Комітет досяг початкової згоди щодо швидкісних діапазонів до 6,4 Гбіт/с і продовжує обговорення більш високих частот.

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