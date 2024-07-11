 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

JEDEC наближається до завершення розробки стандарту HBM4

11 июля 2024 г., 17:35
0 
 

JEDEC наближається до завершення розробки стандарту HBM4

JEDEC, орган стандартизації у сфері мікроелектронної промисловості, оголосив про те, що наближається до завершення робота над наступною версією стандарту DRAM-пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM): HBM4. Розроблений як еволюційний крок після опублікованого наразі стандарту HBM3, HBM4 спрямований на подальше збільшення швидкості оброблення даних при збереженні таких важливих характеристик, як вища пропускна спроможність, менше енергоспоживання і збільшена місткість на кристал і/або стек. Ці вдосконалення життєво важливі для застосунків, що вимагають ефективного опрацювання великих масивів даних і складних обчислень, включно з генеративним штучним інтелектом, високопродуктивними обчисленнями, high-end відеокартами та серверами.

HBM4 передбачає подвоєну кількість каналів на стек порівняно з HBM3, при цьому займаючи більшу фізичну площу. Для підтримки сумісності пристроїв стандарт гарантує, що один контролер за потреби зможе працювати як з HBM3, так і з HBM4. Для різних конфігурацій будуть потрібні різні інтерпозери, щоб врахувати відмінності в площі. У HBM4 будуть визначені рівні 24 Гб і 32 Гб, з можливістю підтримки стеків TSV висотою 4, 8, 12 і 16 мм. Комітет досяг початкової згоди щодо швидкісних діапазонів до 6,4 Гбіт/с і продовжує обговорення більш високих частот.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  