Ізраїль передає 17 генераторів для забезпечення електропостачання Херсонщини

21 декабря 2022 г., 13:05

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Ізраїль передає Херсонщині 17 генераторів різної потужності – 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА.

«Ми раді, що в Ізраїлю є можливість допомогти Україні у ці складні часи війни. Бажаю, щоб в кожному українському домі було світло, бажаю не зламатися і вистояти перед лицем цих важких випробувань, які випали на долю України», - наголосив Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський. Він також висловив підтримку українському народу від імені держави Ізраїль.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував ізраїльській стороні за допомогу.

«Передача цих генераторів дає потужний імпульс для відновлення регіону в цілому. Така підтримка показує, що всі об’єднуються, аби зробити життя людей на деокупованих територіях нормальним і цивілізованим, на відміну від того, що вони відчували під окупацією», - наголосив Міністр.

Він підкреслив, що ситуація на деокупованих територіях залишається складною, з огляду на руйнування, зокрема, й енергетичної інфраструктури. Тому Міністерство постійно працює для відновлення і допомоги деокупованим територіям та докладає зусиль, щоб максимально забезпечити їх критично важливим обладнанням. Так, Міненерго додатково спрямує до Херсонської області 21 генератор і 24 трансформатори, отриманих у якості гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів.

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