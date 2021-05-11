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Из-за ситуации в Индии глобальное производство смартфонов в 2021 г. резко упадет

11 мая 2021 г., 11:45
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Из-за Индии глобальное производство смартфонов в 2021 г. резко упадет

Масштабная волна коронавируса, захлестнувшая второй по объемам сбыта рынок — индийский — существенно повлияет на развитие мировой индустрии смартфонов. Как ожидают аналитики из TrendForce, сложившаяся в стране ситуация негативно отразится как на локальных производственных мощностях, так и на потребительском спросе. Таким образом, спад глобального производства по итогам года достигнет 8,5%, тогда как ранние прогнозы говорили о росте в пределах 9,4%. Количество выпущенных за год устройств вряд ли превысит 1,36 млрд шт.

Лишь за период со второго по третий квартал текущего года производство смартфонов в Индии сократится на 12 млн устройств, а в целом за год производство просядет на 7,5%.

Все ключевые игроки индийского рынка (Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo) имеют в стране собственные производственные мощности, либо сотрудничают с местными EMS. Причем, продукты от Xiaomi, OPPO, Samsung и Vivo формируют около 86% индийских продаж, а вендорам принадлежат 25%, 23%, 22% и 16% рынка соответственно. Бренды работают преимущественно в ценовом сегменте моделей стоимостью 100-250 долл.

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