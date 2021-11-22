Итоги недели: грамматика на 13 миллиардов; Apple отпустила ремонт; суперкомпьютер Azure Voyager в Top10

22 ноября 2021 г., 3:53

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Самой неожиданной новостью уходящей недели было, пожалуй, сообщение об очередном раунде финансирования сервиса Grammarly, который основан украинцами.

Стартап, разрабатывающий сервис по обработке текстов, получил финансирование в размере 200 млн долл. И последняя оценка свидетельствует, что Grammarly сейчас стоит около 13 млрд дол. Два года назад в октябре 2019 года, когда было привлечено 90 млн долл. оценка была чуть более 1 миллиарда долларов. Сложно себе даже представить, что идея, которую пытались реализовать Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер в 2009 г. запуская компанию, не просто вырастет в юникорна, а будет оценена в 10 млрд долл. Впрочем, в современном мире коммуникации выходят на первое место и средства их упрощающие становятся гипервостребованными. Интересно, что Брэд Гувер, нынешний генеральный директор компании - инвестор с опытом работы в области машиностроения, узнал о Grammarly, когда сам искал автоматизированный инструмент обработки текстов для переписки.

Раз уж заговорили про оценку стоимости компаний, то еще одно событие уходящей недели - капитализация Nvidia перевалила отметку в 800 млрд долл. На волне сообщений о результатах компании, которые превзошли все прогнозы в очередной раз - выручка выросла до 7,1 млрд долл. А чистая прибыль - на 84%, до 2,46 млрд долл. Интересно, что продажи игровых карт за квартал достигли рекордных 3,2 млрд долл., показав рост на 42% в годовом сравнении. Решения для ЦОД росли на 55% и тут выручка достигла 2,94 млрд долл. С начала года акции Nvidia выросли почти на 150%. Сейчас рыночная капитализация технологического гиганта составляет 813,23 млрд долл.

Квартальные результаты объявила и китайская JD.com, которая по-прежнему остается в тени Alibaba в сегменте электронной коммерции. Продажи компании выросли на 22,9% по итогам квартала - чистая выручка поднялась до 34,27 млрд долл. Ранее в этом месяце на сайте JD.com было зарегистрировано колоссальное количество транзакций на сумму 349,1 млрд юаней, что на 28,6% больше, чем в предыдущем году во время 11-дневного торгового дня Singles Day.

Сообщила о финрезультатах и компания Rackspace, занимающаяся облачными решениями - ее выручка выросла на 12% до 763 млн долл. Компания заявила, что рассчитывает достичь цели в 1 миллиард долларов предварительных заказов в 2021 финансовом году. В свое время Rackspace предлагала собственное облако и конкурировала с Amazon, однако затем отказалась от собственных ЦОД и переключилась на сервис в связке с мультиклаудным подходом.

Еще одна облачная компания - Dropbox - также сообщила об очередном весьма удачном квартале благодаря продолжающемуся вниманию к распределенной работе. Выручка в годовом сравнении выросла на 12,9% до 550,2 млн долл. Также сообщается, что общая годовая регулярная выручка (ARR) составила 2,218 млрд долл., увеличившись на 12%. Количество пользователей, которые вносят оплату за сервис, составило 16,49 млн против 15,25 млн за аналогичный период прошлого года. Средний доход на одного такого пользователя достиг 133,79 долл. на фоне 128,03 долл. год назад. Думаю, как и в случае с Grammarly мало кто представлял, когда эта компания запускалась в 2008 г., что идея файлообменника может когда-то принести 2 млрд долл. в год выручки.

Предполагаю, что до прошлого четверга также мало кто ожидал, что Apple разрешит пользователям самостоятельно ремонтировать устройства. А компания объявила именно это - о новой программе, которая позволит покупателям производить ремонт самостоятельно, покупая запчасти для ремонта своих iPhone или Mac. В Купертино на протяжении многих лет делалась ставка на то, что производимая техника достаточно надежна, а уж если она выходит из строя, то пора ее менять на что-то более современное. Теперь клиенты смогут покупать запчасти в интернет-магазине Apple, и позже возвращать использованные детали на переработку, получая какие-то бонусы. Безусловно на ситуацию повлияла не только забота о пользователях. В своем недавнем указе о конкуренции президент Байден поручил Федеральной торговой комиссии рассмотреть правила, предотвращающие «несправедливые антиконкурентные ограничения на ремонт со стороны третьих сторон или самостоятельный ремонт пользователями их устройств».

Кстати, Байден в прошлый понедельник подписал исторический законопроект о федеральных инвестициях в размере 1 триллиона долларов. Среди прочего в этом пакете есть и 65 млрд долл. на то, чтобы обеспечить каждого американца надежным подключением к широкополосному Интернету до конца десятилетия. Еще 7,5 млрд долл. отпущены на создание сети зарядных станций для электромобилей по всей стране. Кроме того, 50 млрд долл. выделено на борьбу с последствиями изменения климата и кибератак на национальную инфраструктуру, а еще 73 миллиарда – на улучшение системы энергоснабжения. Ещё 475 млн долл. через новую программу грантов Министерства торговли должны помочь гражданам США с низким уровнем доходов приобрести настольные ПК, ноутбуки и планшеты.

США продолжает сохранять лидерство по количеству систем в рейтинге самых производительных компьютеров, который был опубликован на днях. Впрочем, заметных перемен в TOP500 особо не наблюдается. Система Microsoft Azure под названием Voyager-EUS2 была единственной машиной, которая поднялась на несколько ступеней, и теперь входит в первую десятку, пусть и на последней строке. Интересно, что это решение базируется не на Windows, а на Linux. Voyager -EUS2 построена на процессорах AMD EPYC с 48 ядрами и частотой 2,45 ГГц, работающих в связке с графическим процессором NVIDIA A100 и 80 ГБ памяти.

IBM упрочила свое лидерство не только в TOP500, ее системы занимают вторую и четвертую строчки, но и в области квантового компьютинга. Компания в среду объявила о создании квантового компьютера на 127 сверхпроводящих кубитах. Это более чем вдвое превышает размер сопоставимых машин, выпущенных Google и Китайским университетом науки и технологий (USTC). Свой новый компьютер IBM провозгласила не только крупнейшим, но и, теоретически, самым мощным, самым программируемым и адаптируемым из существующих в мире. Однако оценить насколько в самом деле он превосходит лучшие машины Google и USTC пока не представляется возможным. IBM заявила, что надеется продемонстрировать процессор с 400 кубитами уже в следующем году, а ещё через год рассчитывает преодолеть барьер в 1000 кубитов с чипом Condor. На этом этапе ожидается, что будет достигнут предел расширения, который сделает возможным создание квантовых компьютеров из сетей таких процессоров, связанных оптоволоконными линиями.

Пока IBM наращивает мощности специальных процессоров в сегменте обычных x86-чипов очередное ЧП. Стало известно, что некоторые микропроцессоры Intel можно перевести в тестовый режим, и получить доступ к ключам низкого уровня, а затем использовать, например, для разблокировки зашифрованных данных, хранящихся на украденном ноутбуке или другом устройстве. Кроме того, этот баг, по мнению специалистов, может быть использован в целевых атаках через цепочки поставок. Например, служащий поставщика устройств на базе процессоров Intel теоретически может извлечь ключ микропрограммы Intel CSME и внедрить шпионскую программу, которая не будет обнаруживаться защитным ПО. Уязвимость CVE-2021-0146 также позволяет получить корневой ключ шифрования, на котором строятся технологии Intel Platform Trust Technology и Enhanced Privacy ID, защищающие, например, контент от неавторизованного копирования.

Ну, а в завершение, новость из Университета Твенте. Тамошние ученые используя в качестве нового материала для анода литий-ионных аккумуляторов ниобат никеля смогли увеличить скорость зарядки в десять раз без риска разрушения электродов и преждевременного выхода из строя батареи. Однако исследователи говорят, что для практического использования необходимо предпринять дополнительные шаги к оптимизации конструкции. Так что ждем.

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