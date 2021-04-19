Итоги недели: Nuance для Microsoft за 19,7 млрд долл.; четвертые Surface Laptop; серверные от Nvidia; Майкл Делл таки продает Vmware; трёхмерные вихри хопфионы

19 апреля 2021 г., 2:27

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На главную новость недели претендует анонс поглощения Nuance компанией Microsoft.

В минувший понедельник Bloomberg сообщила, что Microsoft ведет переговоры с Nuance Communications и уже почти подошла к сделке, которая оценивается в 16 млрд долл. Это вызвало у многих некое удивление, ведь у Редмонда есть свои технологии распознавания голоса (на базе которых создана Cortana), зачем платить миллиарды? Удивление было еще больше, когда сделка была объявлена и сумма оказалась заметно выше — почти 20 млрд долл. (если точнее 19,7 млрд долл.). Тут нужно отметить, что с Кортаной все как-то просто. На рабочих столах Windows она так особо и не прижилась, а пару недель назад вариант для iOS и Android был аннигилирован самой компанией. Кроме того, еще в 2019 году Nuance и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве, в частности заявили, что будут работать над интеграцией платформы Dragon Medical с сервисами Azure AI. А прошлой осенью обе компании заявили, что решение Nuance Dragon Ambient eXperience ACI было интегрировано с Microsoft Teams. То есть самой Кортаны было явно недостаточно. Кстати, стоит отметить, что в первых версиях Apple Siri использовались технологии именно Nuance. Кроме того, как отмечается в общем заявлении, Nuance - лидер в области облачных вычислений и программного обеспечения для искусственного интеллекта, обладающий опытом в сфере здравоохранения и корпоративного ИИ, который накапливался десятилетиями. Помимо здравоохранения, Nuance предоставляет опыт в области искусственного интеллекта и решения для взаимодействия с клиентами с помощью интерактивных голосовых коммуникаций, виртуальных помощников, а также цифровых и биометрических решений. История Nuance восходит ещё к 1974 г., когда был основан разработчик первой системы OCR — фирма Kurzweil Computer Productis. В январе 1999 г. последняя была выкуплена Visioneer у его конкурента, Xerox, а в 2001 г., будучи под названием ScanSoft, приобрела обанкротившуюся бельгийскую компанию Lernout & Hauspie, разработчика Dragon NaturallySpeaking. В сентябре 2005 г. эта компания купила конкурента, а именно Nuance, под именем которой и продолжила развиваться. Но вернемся к сделке — лишь в медицине сделка удвоит общий адресный рынок Microsoft, который измеряется 500 млрд долл. Именно на этом делает акцент Сатья Наделла, но поглощение Nuance, это не одно лишь здравоохранение. Полученные технологии усилят практически все направления Редмонда, включая Azure, Teams и Dynamics 365 - спрос на диалоговые ИИ-технологии только растет.

Еще одна новость от Microsoft уходящей недели — выпуск Surface Laptop 4. Представлены решения с диагональю 13,5 дюйма и 15 дюймов с сенсорным дисплеем. И теперь можно выбирать процессор устройства - Intel и AMD. Surface Laptop 4 внешне похож на предшественника, однако Microsoft обещает до 19 часов автономной работы, почти вдвое выше по сравнению с более ранней моделью, ну и прирост производительности до 70%.

Кстати, Microsoft вышла на пятую строчку по объемам продаж на рынке США по итогам первого полугодия, согласно заменам Gartner. Аналитики заявили о глобальной отгрузке 69,9 млн компьютеров по итогам отчетного периода - с учетом ультрамобильного премиума (Microsoft Surface), однако без хромбуков и iPad. Результат годичной давности удалось улучшить на 32%, тем самым зафиксирована лучшая позитивная динамика с 2000 г.

Не менее громкой новостью, чем сделка Nuance и Microsoft, стало объявление Nvidia о выпуске прямого конкурента серверным чипам Intel. Об этом компания сделала объявление на своей конференции GTC21. Выход Nvidia на рынок серверных чипов может ускорить проникновение Arm в центры обработки данных, отмечают многие наблюдатели. Объявлено, что серверный процессор Grace будет выпущен в 2023 году и на его разработку ушло 10 000 инженерных лет работы. При интеграции с графическими процессорами Nvidia система на базе Grace должна обеспечить в 10 раз более высокую производительность, чем современные системы Nvidia DGX, работающие на процессорах x86. В основе производительности нового чипа лежит технология межсоединений Nvidia NVLink четвертого поколения, которая обеспечивает рекордные 900 ГБ/с. Grace также будет использовать инновационную подсистему памяти LPDDR5x, которая обеспечит вдвое большую пропускную способность и в 10 раз лучшую энергоэффективность по сравнению с памятью DDR4. Акции Nvidia на фоне этой новости выросли на 2,6%, а Intel - снизились в цене на 4%.

Процессорную тему продолжила TSMC, руководство которой ожидает, что нехватка чипов сохранится до 2022 года.

Крупнейший в мире производитель микросхем по контракту заявил, что расширяет мощности и работает над поддержанием разумных цен. Комментарии TSMC последовали после того, как компания сообщила о росте прибыли в первом квартале на 19,4% - до 4,93 млрд долл. Выручка выросла на 25,4% до рекордных 12,92 млрд долларов. Тайваньский производитель ранее заявил, что планирует инвестировать 100 млрд долл. за последующие три года в производство, чтобы увеличить мощности на своих фабриках. В этом году акции TSMC выросли почти на 16%, а за прошедшие 12 месяцев - более чем вдвое, в результате чего ее рыночная стоимость сейчас составляет 558 млрд долл., что более чем вдвое больше, чем у Intel (265,15 млрд долл.), и даже выше, чем у Samsung (505,48 млрд долл.). Кстати, упомянутая выше Nvidia имеет капитализацию в 394,63 млрд долл.

У MediaTek также рекордный квартал, за счет высоких продаж в марте, которые достигли 1,4 млрд долл., рост за год составил 76%, а по сравнению с февралем — 23,3%. Продажи за квартал достигли 3,8 млрд долл. Спрос на чипы для смартфонов оказался высоким как никогда.

И хотя некоторые игроки в смартфонном сегменте сходят с дистанции (недавний анонс LG), некоторые аутсайдеры продолжают борьбу. На днях Sony представила свои флагманские смартфоны, главный фокус в которых сделан на фотовозможности. Модель Xperia 1 III оснащена тремя сенсорами 12 Мп Exmor RS с OIS - основной (f/1,7), свекрхширокоугольный (f/2,2) и телевик (f/2,3 - f/2,8). Плюс к этому имеется датчик 3D iTOF. В Xperia 5 III тот же набор модулей за исключением отсутствующего 3D iTOF. Стоит отметить, что новые флагманы Sony стали первыми смартфонами, где в телевиках поддерживается переменное фокусное расстояние: их конструкция по принципу «перископа» допускает изменение этого параметра с 70 мм на 105 мм. Продвигать свои смартфоны в среду профессиональных фотографов, по замыслу Sony, должен помочь специальный режим, в котором экран терминала можно использовать в качестве выносного от зеркального фотоаппарата. Для этого задействуется кабель USB-C. Цена впрочем также впечатляет - стартует от 1,1 тыс. долл.

Еще одна сделка уходящей недели - Autodesk приобрела Upchain, разработчика программного обеспечения для управления жизненным циклом продуктов для промышленного сегмента. Покупатель заявил, что планирует сохранить подход Upchain к работе с открытыми данными и поддержка интеграции с другими системами САПР будет продолжена. Стоит отметить, что с 2017 года Autodesk приобрела ряд компаний - Assemble, BuildingConnected, PlanGrid, Pype и Spacemaker — потратив на это более 2,4 млрд долл. В феврале компания объявила о покупке Innovyze, поставщика инструментов моделирования инфраструктуры водоснабжения, за 1 млрд долл., что стало крупнейшим приобретением в истории Autodesk.

Dell Technologies на прошедшей неделе официально объявила о том, что обособление 81% принадлежащих ей акций VMware, пройдет в рамках создания двух автономных компании. Переход будет завершен в четвертом квартале нынешнего года. Dell в результате ожидает получения от 9,3 до 9,7 млрд долл., что поможет ей укрепить инвестиционный рейтинг для получения новых кредитов. Компания выплатит кредит в размере 4 млрд долл. до закрытия сделки, а задолженность VMware в размере 8 млрд долл. больше не будет частью долга Dell. После завершения сделки Майкл Делл останется председателем правления VMware, а нынешний временный генеральный директор VMware Зейн Роу продолжит занимать эту должность.

Ну, и раз уже затронули сферу финансов, еще пара интересных новостей.

Компания Coinbase, долго готовившаяся к выходу на биржу, в прошлую среду стартовала на бирже Nasdaq с ценными бумагами на уровне 381 долл., что дало оценку первоначальной капитализации в 99,6 млрд долл. Основанная в 2012 году с целью упростить покупку биткойнов, Coinbase стала самой популярной криптовалютной биржей в США и резко выросла в цене помере того, как росли ставки цифровых валют. У сервиса сейчас 56 млн пользователей, по сравнению с 43 млн в конце 2020 года. В последнем раунде частного финансирования в 2018 г. инвесторы оценили Coinbase в 8 млрд долл. За полный 2020 г. выручка компании выросла более чем вдвое и составила 1,28 млрд долл., и компания по итогам года впервые вышла из убытков, получив прибыль в 322,3 млн долл.

Другая криптовалютная биржа Binance предложила новый сервис, позволяющий пользователям покупать токенизированные акции. Binance Stock Tokens - цифровые токены с нулевой комиссией позволят владельцам получать доход, включая дивиденды. В первую очередь пользователям к покупке предложены акции Tesla. Наблюдатели отмечают, что это не первая токенизированная биржевая игра - в декабре был запущен протокол Terra Labs Mirror. Но там, где Mirror использует синтетические акции, продукт Binance «поддерживается депозитарным портфелем базовых ценных бумаг», управляемым инвестиционной фирмой CM-Equity AG.

Ну, и в заключение про хопфионы. Спустя десятилетие после открытия скирмионов их воспринимали как плоские магнитные вихри. Однако недавние исследования показали, что двумерные скирмионы на самом деле могут порождать трёхмерный вихрь, - хопфион. Впервые экспериментально доказать их существование и продемонстрировать возникновение из скирмионов в наномасштабе удалось команде, возглавляемой сотрудниками Berkeley Lab. Ученые утверждают, что данное открытие станет ключевой предпосылкой для создания высокоплотных, быстродействующих и энергоэкономичных, но при этом сверхстабильных устройств спинтронной памяти. Остается ждать.

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