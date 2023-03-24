Італія ветувала угоду на поглинання локальної компанії «Яндексом»

24 марта 2023 г., 12:25

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Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (Giorgia Meloni) наклала вето на угоду з поглинання постачальника хмарних послуг через фінансові зв'язки з російським інтернет-гігантом «Яндексом», як повідомляє Reuters.





Цей крок знаменує собою перший випадок, коли адміністрація Мелоні використала так звані "золоті повноваження" для блокування небажаних пропозицій у галузях, які вважаються стратегічно важливими.





Рішення про вето було прийнято на засіданні кабінету міністрів 16 березня, як свідчить документ, надісланий до парламенту та опублікований на сайті італійського сенату.





Згідно з відхиленою угодою, голландська компанія Nebius придбала б Tecnologia Intelligente, невелику компанію, засновану Марко Карраї (Marco Carrai), італійським бізнесменом, близьким до колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці (Matteo Renzi).





Уряд Італії був стурбований цією угодою, оскільки діяльність Nebius фінансується «Яндексом».





Зареєстрована в Нідерландах холдингова компанія «Яндекс» планує позбутися права власності та контролю над більшою частиною групи, в тому числі над її основними бізнесами, що приносять дохід, а міжнародні підрозділи деяких сервісів, включаючи хмарні, будуть розвиватися за межами Росії.





Nebius є частиною голландської холдингової компанії Яндекса, Yandex NV, і стане частиною нової міжнародної компанії після реструктуризації.





За словами Данила Штана, одного з ключових співробітників Nebius, компанія планувала побудувати центр досліджень і розробок в Італії.





З моменту запровадження "золотого права" у 2012 році урядовці дев'ять разів блокували іноземні «набіги» на Італію.





У шести випадках вето зупинило китайські пропозиції, а попередник Мелоні Маріо Драгі минулого року відхилив спробу російської державної атомної компанії "Росатом" придбати водневу компанію Faber Industrie.

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