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Італія ветувала угоду на поглинання локальної компанії «Яндексом»

24 марта 2023 г., 12:25
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Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (Giorgia Meloni) наклала вето на угоду з поглинання постачальника хмарних послуг через фінансові зв'язки з російським інтернет-гігантом «Яндексом», як повідомляє Reuters.

Цей крок знаменує собою перший випадок, коли адміністрація Мелоні використала так звані "золоті повноваження" для блокування небажаних пропозицій у галузях, які вважаються стратегічно важливими.

Рішення про вето було прийнято на засіданні кабінету міністрів 16 березня, як свідчить документ, надісланий до парламенту та опублікований на сайті італійського сенату.

Згідно з відхиленою угодою, голландська компанія Nebius придбала б Tecnologia Intelligente, невелику компанію, засновану Марко Карраї (Marco Carrai), італійським бізнесменом, близьким до колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці (Matteo Renzi).

Уряд Італії був стурбований цією угодою, оскільки діяльність Nebius фінансується «Яндексом».

Зареєстрована в Нідерландах холдингова компанія «Яндекс» планує позбутися права власності та контролю над більшою частиною групи, в тому числі над її основними бізнесами, що приносять дохід, а міжнародні підрозділи деяких сервісів, включаючи хмарні, будуть розвиватися за межами Росії.

Nebius є частиною голландської холдингової компанії Яндекса, Yandex NV, і стане частиною нової міжнародної компанії після реструктуризації.

За словами Данила Штана, одного з ключових співробітників Nebius, компанія планувала побудувати центр досліджень і розробок в Італії.

З моменту запровадження "золотого права" у 2012 році урядовці дев'ять разів блокували іноземні «набіги» на Італію.

У шести випадках вето зупинило китайські пропозиції, а попередник Мелоні Маріо Драгі минулого року відхилив спробу російської державної атомної компанії "Росатом" придбати водневу компанію Faber Industrie.

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