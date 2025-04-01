IТ Ukraine Association спільно з Favbet Tech ініціює створення AI-комітету 

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AI-комітет, як нова ініціатива від Асоціації IT Ukraine, об'єднує провідні технологічні компанії для розвитку штучного інтелекту в Україні. Генеральним партнером комітету стала компанія FAVBET Tech, яка активно інвестує у розвиток AI-технологій та підтримує ініціативи, спрямовані на зміцнення IT-екосистеми країни.
Як повідомляє Zaxid.net, AI-комітет створений для консолідації зусиль лідерів ринку у сфері штучного інтелекту, сприяння стратегічному розвитку галузі та вирішення ключових викликів, що стоять перед індустрією. У межах своєї діяльності комітет проводитиме — стратегічні сесії, круглі столи та дослідження ринку для формування дорожньої карти розвитку AI-сектору в Україні.
«AI-комітет — це не просто майданчик для обміну ідеями, а реальна можливість спільно формувати майбутнє українських технологій. FAVBET Tech вже активно інтегрує AI у свої продукти, тому для нас важливо бути в центрі цих змін і допомагати будувати прозору, динамічну та інноваційну AI-екосистему в Україні», — прокоментував Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.
Відбір учасників комітету триватиме з 28 березня до 28 квітня 2025 року.
Про FAVBET Tech
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