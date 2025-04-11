Топ-10 IT-аутсорсерів за рік заробили 56,48 млрд грн

11 апреля 2025 г., 17:25

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Згідно з Індексом Opendatabot 2025, сукупний дохід найбільших українських компаній, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення на замовлення та ІТ-аутсорсингу, за минулий рік склав 56,48 млрд грн. Трійка лідерів належить американським власникам. Топ-10 покинули дві компанії, одна з яких входила в десятку кілька років. Наразі сім з перших десяти компаній Індексу входять до реєстру Дія.City.

На першому місці за доходом дебютувала Глобаллоджик Україна (GlobalLogic), що належить американській Bonus Technology. Дохід за рік змінився незначно – 11,66 млрд грн (+2%), водночас прибуток зменшився на 28% та склав 653 млн грн. Попри те, що компанія знаходиться в Індексі вже третій рік, провідну позицію вона зайняла вперше.

Решту сходинок у топ-3 поділили між собою дві компанії групи Epam, заснованої Аркадієм Добкіним. На них припадає третина заробітків першої десятки. Епам Системз (Epam), яка раніше два роки поспіль очолювала Індекс, спустилась на сходинку із доходом у 11,35 млрд грн. Це на 10% менше, ніж у 2023 році. Натомість прибуток зріс на 27% – до 1,67 млрд грн.

Водночас доходи та прибутки Епам Діджитал зростають рік до року. З доходом 7,5 млрд грн (+25%) та прибутком 838 млн грн (+11%) компанія посіла третю сходинку Індексу. Варто зазначити, що ця юридична особа була заснована лише у грудні 2021 року.

Другий рік поспіль четвертою в Індексі залишається Люксофт солюшнс – дочка швейцарської Luxoft, заснованої Дмитром Лощининим. Її дохід впав на 7% до 5,45 млрд грн, а прибуток знизився на 12% – до 263,6 млн грн.

Інститут інформаційних технологій «Інтелліас» посів п’яту сходинку з доходом 4,06 млрд грн (-6%). Водночас прибуток компанії зріс на 18% та склав 300,7 млн грн. Бізнес належить компанії Айтіеліті Лімітед, кінцевими власниками якої є Віталій Седлер та Михайло Пузраков.

На дві сходинки вверх торік піднялася компанія Софтсерв технології (SoftServe), яку заснували львів’яни Тарас Кіцмей та Ярослав Любинець – шосте місце. Дохід компанії зріс у 1,6 раза за рік до 3,83 млрд грн, а прибуток лишився таким самим – 210 млн грн.

Фінтех бенд, яка належить засновникам Монобанку Олегу Гороховському та Михайлу Рогальському, втратив цьогоріч дві позиції в Індексі Opendatabot. Через суттєве зменшення виторгу – аж у півтора раза – компанія опинилась на сьомому місці: 3,71 млрд грн. Ще помітніше скоротились прибутки: у 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.

Дев’яте місце посідає Інфопульс Україна, яку заснували Олексій Сіговий та Андрій Анісімов. Зараз вона належить шведській компанії NUK Holding. Дохід компанії зменшився на 5% до 3,06 млрд грн, а прибуток зменшився на 14% і склав 332,7 млн грн.

Водночас у цьогорічному IT Індексі є й новачки. З доходом у 3,22 млрд грн та рекордним серед топ-10 компаній прибутком – 2,4 млрд грн в рейтинг увірвалася компанія Хайлоад солюшнс (екс Favbet Tech) Дмитра Матюхи. На компанію, зареєстровану в січні 2022 року, припадає третина від загального прибутку компаній рейтингу.

Ще один новачок замикає десятку лідерів – це молода компанія Сквод Україна (SQUAD), створена у серпні 2022 року. Бізнес належить кіпрській компанії Сквод Ай-Ті Лімітед, власниками якої є українці Любомир Васильєв та Юрій Катков. Дохід Сквод торік виріс у 2,8 раза та склав 2,6 млрд грн, а прибуток – у 3,4 раза, до 80,6 млн грн.

Варто зазначити, що сім компаній з топу обрали правовий режим Дія.City, за винятком Епам Системз, Люксофт солюшнс та Інституту інформаційних технологій «Інтелліас». Це означає, що ці компанії не користуються спеціальними податковими пільгами, спрощеним адміністративним процесом та іншими інструментами для розвитку ІТ сфери від держави.

Водночас цьогоріч з Індексу ІТ-компаній вибули: Плейтика Україна (Playtika) – дохід зменшився на 8% порівняно з 2023 і склав 2,14 млрд грн та Софтсерв Індустрія (SoftServe) – дохід зменшився більш ніж удвічі та склав 889 млн грн.

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