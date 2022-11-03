IT армія зламала Центробанк рф

3 ноября 2022 г., 15:15

За повідомленням з телеграм каналу глави Мінцифри Михайла Федоріва, IT армія отримала доступ до мереж центрального банку рф. "Дякуючи департаменту інформаційних технологій та департаменту операцій на фінансових ринках недобанку ми маємо багато цікавого про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, що церкулюють в мережах цб рф та вже аналізуються нашими фахівцями. Якщо ЦБ не може забезпечити власний кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля? Наразі ми публікуємо для громадськості перші 27 тис. файлів, з якими ви можете ознайомитись, проаналізувати, зробити відповідні висновки та вчинити певні дії!"

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада