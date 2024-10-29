ІТ-структуру ЗСУ оптимізують до кінця року

29 октября 2024 г., 12:35

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Як повідомляє АрміяInform, навесні 2024 року Головна інспекція Міністерства оборони провела аудит функціонального призначення військових організаційних структурних підрозділів та органів військового управління. За його результатами було передбачено низку реформ, які торкнуться також ІТ-сектору.

Про наслідки аудиту для ІТ-сфери в ЗСУ в інтерв’ю АрміяInform розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України капітан Дмитро Лиховій.

Він зазначив, що поміж іншим, йшлося про потребу дещо скоротити кількість штабних посад. Цей процес торкнувся багатьох напрямків, зокрема й ІТ-сектору Збройних Сил України, що включає Центр геопросторових даних та Центр масштабування технологічних рішень.

Значення ІТ-рішень у сучасній високотехнологічній війні беззаперечне, тому, як повідомляється, відбулося покращення організаційно-штатної структури Центру масштабування технологічних рішень.

Така оптимізація передбачає більш раціональне використання людських ресурсів, концентрацію на важливих напрямках, підвищення ефективності фахівців, які залишаються на посадах. Центр масштабування технологічних рішень отримав час на реформування до кінця року.

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