ИТ-отрасль Харькова обеспечивает 45 тыс. рабочих мест

13 сентября 2021 г., 17:15

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За четыре года количество IТ-специалистов в Харькове выросло на 44%. Если в 2018 г. их число в регионе оценивалось в 25 тыс. специалистов, то летом 2021 г. – в 45 тыс. Харьков остается вторым по величине IТ-центром в стране, тут работает свыше 500 компаний. Ожидается, что по итогам года IТ-индустрия Харькова вырастет до 1,5 млрд долл. и принесет более 1,4 млрд долл. экспортных поступлений. Об этом говорит исследование регионального IТ-рынка, проведенного GlobalLogic на основе открытых данных и нового исследования Kharkiv IT Research при поддержке KPMG.

Сейчас в регионе 511 технологических компаний, 48% из которых имеют менее 50 инженеров. К концу года IТ-индустрия в Харькове должна вырасти на 53% по сравнению с 2019 г. и составит около 1,5 млрд долл. В результате один специалист за год в среднем принесет отрасли 32,5 тыс. долл.

Пропорционально росту количества специалистов увеличивается и доля поступлений в экономику страны – в среднем на 20% ежегодно. Если в 2018 г. IТ-отрасль перечислила стране 6 млрд грн налогов, то за три года их доля выросла вдвое. На конец 2021 г. региональные компании принесут около 12 млрд грн налоговых поступлений в экономику Украины. При этом экспортные поступления от деятельности компаний также вырастут более чем на 50% по сравнению с 2018 г. и составят около 1,43 млрд долл.

«Харьковская IТ-отрасль за два года выросла более чем на 30% в специалистах, а регион является одним из крупнейших IТ-центров Украины. Только в харьковском офисе GlobalLogic сейчас работает свыше 1200 инженеров. Они участвуют в десятках R&D-проектов, в том числе в медицинской сфере, финансах и промышленности», – отметила Наталья Сиромаха, младший вице-президент по инжинирингу, лидер харьковского офиса GlobalLogic.

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