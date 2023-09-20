ІТ-коаліція опікуватиметься створенням єдиної цифрової екосистеми бойового управління для «Сил оборони»

20 сентября 2023 г., 15:35

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Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у 15-му засіданні у форматі контактної групи з питань оборони України, яка відбулася 19 вересня на базі Рамштайн у Німеччині. Очільники оборонних відомств близько 50 країн обговорили подальшу військову допомогу Україні у відбитті збройної агресії з боку рф.

Учасники контактної групи з питань оборони України оголосили пакети безпекової допомоги. Здебільшого вони направлені на розвиток спроможностей «Сил оборони України» щодо протиповітряної та протиракетної оборони, авіаційної підтримки, а також маневру і можливості подолання інженерних перешкод на полі бою.

Також за результатами зустрічі Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію, до якої доєдналися Бельгія, Данія, Литва та Латвія. Ключовим результатом її діяльності має стати створення єдиної цифрової екосистеми бойового управління та управління оборонними ресурсами для «Сил оборони».

Також міністри оборони домовилися започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (коаліція спроможностей), головною метою якої буде підготовка «Сил оборони» майбутнього. Для цього «Міноборони» визначило п’ять напрямків, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія, авіація, ВМС та бронетехніка.

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