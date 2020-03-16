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«ИТ-Интегратор» поможет наладить удаленное обучение во время карантина

16 марта 2020 г., 17:25
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«ИТ-Интегратор» поможет наладить удаленное обучение во время карантина

Компания «ИТ-Интегратор» сообщила о запуске программы бесплатных консультаций по удаленному образованию для отечественных школ и вузов.

В рамках представленной инициативы учебные заведения смогут использовать сервис веб-конференций Cisco Webex для дистанционного обучения в течение 90 дней. Именно на такую форму обучения активно переходят школы и вузы из-за введения национального карантина.

Как отмечается, Cisco Webex – это сервис видеосвязи, который позволит преподавателям и ученикам взаимодействовать на расстоянии с помощью компьютера или любого мобильного гаджета в режиме реального времени.

Благодаря сервису веб-конференций Cisco Webex учителя смогут:

 

  • Выкладывать учебный материал в онлайн-режиме (показывать презентации, изображения, видео и аудио);
  • Планировать индивидуальный график уроков – именно учитель будет назначать дату и время проведения урока;
  • Общаться с учениками вживую в формате чата (вопросы-ответы) или с помощью видеовопросов;
  • Видеть кто присоединился к онлайн-уроку;
  • Записывать урок и делиться записью с теми учениками, которые не имели возможности присоединиться к нему.

 

Для консультации по поводу создания личного кабинета или работы в системе учителя смогут отправлять запросы на почту [email protected] или обращаться по телефону +38 (044) 538-00-10.


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