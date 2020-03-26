ИТ-индустрия запускает AntiVirus для борьбы с 2019-nCoV

26 марта 2020 г., 17:45

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Стартовал проект AntiVirus, призванный предотвратить распространение коронавируса 2019-nCoV и помочь медицинским работникам Украины в борьбе с ним. Его инициировала «Ассоциация IT Ukraine», объединяющая усилия крупных ИТ-компаний в Украине.

Сегодня существует большой спрос на помощь со стороны медицинских учреждений в Украине. Они нуждаются как средства индивидуальной защиты врачей – защитные костюмы и очки, дезинфекторы и респираторы и т.д. – так и медицинское оборудование различного типа. Поэтому решено пока сосредоточить усилия на том, чтобы помочь врачам и приобрести для них средства индивидуальной защиты и кислородных концентраторов.

Что будет делать команда проекта AntiVirus:

Консолидировать потребности больниц, чтобы оперативно поставлять им оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков;

Информировать ИТ-компании о существующих потребностях со стороны больниц;

Работать с поставщиками медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для врачей.

Как вы можете помочь:

Если вы представляете ИТ-бизнес и хотите присоединиться к проекту AntiVirus, пишите в оргкомитет;

Если вы знаете о больнице, которая срочно нуждается в помощи в медоборудовании или средствах индивидуальной защиты – напишите в оргкомитет;

Если вы поставщик оборудования или средств индивидуальной защиты – тоже пишите в оргкомитет.

Оперативный канал для коммуникации: [email protected] В теме письма обязательно укажите #AntiVirus.

С самого начала вспышки эпидемии коронавируса в Украине, ИТ-отрасль активно включилась в помощь. SoftServe выделяет 10 млн грн для поддержки медицинских учреждений в борьбе с пандемией коронавируса. Компания Intellias сфокусировалась на диагностировании заболевания, поэтому пока закупает 10 тыс. тестов для быстрой диагностики COVID-19. Также 10 тыс. экспресс-тестов приобретет ИТ-компания N-iX, которая тоже присоединилась к помощи, создав специальный фонд для противодействия COVID-19. О создании фонда «Innovecs COVID-19 Fund» объявила 21 марта и компания Innovecs. Благодаря ему 1,5 млн. грн будут направлены на поддержку инициатив по борьбе с коронавирусом в Украине, а также для обеспечения безопасности сотрудников компаний и их семей. Компания Eleks приобретет 2 тыс. защитных костюмов для врачей во Львове, а также закупит ПЦР-реагенты для диагностирования COVID-19 в больницах, относящиеся к ведению Львовского городского совета. Компания Miratech помогла отремонтировать три аппарата искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы №12.

Подключайтесь!

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