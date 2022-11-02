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IT-Generation - 2200 студентів вже пройшли відбір і готові до старту навчання

2 ноября 2022 г., 14:15
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що проєкт IT-Generation дійшов до найважливішого етапу - старту навчання. Йдеться про те, що 2200 студентів вже пройшли відбір і готові опанувати нову професію в IT.   

«За час проєкту накопичилися сотні мотивуючих історій про студентів. Наприклад, мама подала заявку в IT-Generation разом із сином. Просто, щоб підтримати свою дитину. Врешті-решт син не пройшов відбір, а мати — вже студентка курсу з Project management.  
Чоловік, який життя пропрацював на харківському заводі, втратив все через російських варварів. Але знайшов у собі сили не просто жити далі, а розвиватися та стати айтівцем.   
Молодий підприємець з Херсона. Його бізнес повністю зруйнувала війна. Зараз хлопець навчається і мріє збудувати власну IT-компанію. У кожного з них є бажання змінити життя та почати все з нуля. Бажаю успіхів! », розповів Михайло Федоров.
   
Міністр подякував партнерам проєету за співпрацю - Binance Charity, Львівський ІТ Кластер, Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України», проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за підтримки Embassy of Sweden in Kyiv.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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