IT-Enterprise розпочала комплексну цифровізацію Harwind

21 сентября 2022 г., 10:35

0

Tweet

Компанія IT-Enterprise розпочала проєкт із комплексної цифровізації Harwind, постачальника медичного обладнання, технічного сервісу і навчання. Зокрема, заплановано впровадження розширеного CRM-рішення та цілої низки пов'язаних сервісів: з управління обладнанням за допомогою мобільного застосунку SmartEAM, а також супровід обладнання на місцях експлуатації через сервіс MasterFix.



Як повідомляється, комплекс рішень дозволить компанії Harwind надавати своїм партнерам і клієнтам ще більше можливостей та ще більше посилить сервісну складову. За швидкодію цього цифрового середовища відповідатимуть цифрові інструменти Industry 4.0, які є основою рішень IT-Enterprise, а саме: штучний інтелект, предиктивні технології, машинне навчання тощо.



Профілем Harwind є питання системного оснащення медичних закладів якісним медичним обладнанням: рентгенологічним, реанімаційним, неонатологічним, діагностичним тощо. Компанія працює за принципом “sale-service-training” — не просто продати, а залишатися поруч з клієнтом. Harwind співпрацює з гігантами української медицини (мережа клінік “Добробут”, дитяча лікарня “Охматдит”), Міністерство охорони здоров‘я України, Організація Об‘єднаних Націй.



“Harwind має амбітні цілі, тому сервіс, що отримує клієнт повинен бути комфортним. І для цього робиться все можливе”, — відзначив Олексій Грушко, керівник проєктів IT-Enterprise.



Передбачено, що комплексне рішення забезпечить повний цикл взаємодії у B2B-середовищі торговельних і сервісних компаній з клієнтом на всіх етапах взаємодії: від консультування до післяпродажного обслуговування у єдиному цифровому потоці та у форматі “24/7/365”.



Як повідомлялося раніше, IT-Enterprise влітку 2022 року успішно завершила перший етап впровадження ERP-системи в АТ Укрпошта, а в перший тиждень після початку повномасштабного вторгнення створила національну автоматизовану систему закупівель спільно з АТ Укрзалізниця та Обласними військовими адміністраціями (ОВА), розпочала роботи по цифровізації бізнес-процесів для компаній, які мають на меті підвищити мобільність компанії в умовах воєнної ситуації.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру