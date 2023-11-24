IT-Enterprise допоможе «Нібулону» на шляху оптимізації та цифровізації бізнесу

24 ноября 2023 г., 15:40

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«Нібулон», найбільший оператор елеваторних потужностей України та лідер ринку зернового експорту, співпрацює з IT-Enterprise з 2014 року і зараз розпочинає новий етап руху до всебічної цифровізації. Це передбачає зокрема оновлення платформи IT-Enterprise до актуальної версії та розширення функціонала з метою охопити чотири ключові напрями діяльності компанії: торгівля, логістика, елеватори, агровиробництво.

Актуалізація версії no/low-code платформи IT-Enterprise дозволить повною мірою скористатися перевагами сучасного рішення, яке акумулювало в собі найкращий світовий досвід і практики українського бізнесу. Окрім технологічного оновлення передбачено перенесення всіх наявних даних та налаштованих бізнес-процесів, а також інтеграцію власних програмних напрацювань, здійснених IT-командою «Нібулону» самостійно протягом останніх дев’яти років експлуатації рішення. Це дозволить надалі історично нерозривно вести діяльність в єдиній ERP-системі.

Оновлення платформи IT-Enterprise також створить умови для впровадження нових блоків для покращення аналізу та якості управлінських рішень. Повний перелік проєктів, а також глибина цифровізації будуть уточнені на початку 2024 року за фактом детального аналізу.

«Виклики війни суттєво вплинули на конкурентоздатність українського агровиробництва. Зростання виробничих та логістичних витрат зумовлює значне падіння рентабельності та провокує аграріїв до змін у технологіях або відмови від обробітку землі. Це ставить під загрозу врожай наступного року та ще більше поглиблює кризу. Зараз, коли нам вдалося стабілізувати бізнес, лідерство «Нібулону» та наша відповідальність перед аграріями полягає в тому, аби коштом підвищення власної ефективності створити для них такі умови співпраці, які б могли повернути галузі конкурентоздатність», – зазначає Андрій Вадатурський, СЕО «Нібулон».

«За 9 років співпраці «Нібулону» з IT-Enterprise користувачами системи стали 1500 співробітників. Були впроваджені програмні рішення з бухгалтерського і податкового обліку, регламентованої звітності за МСФЗ, фінансів, контрактно-договірного обліку, управління закупівлями, управління персоналом тощо, які згодом успішно розвивали і вдосконалювали наші фахівці, – розповідає Микола Рясько, ІТ-директор «Нібулону». – Зараз, коли наші потреби в цифровізації стали охоплювати ширше коло бізнес-завдань, ми знову зупинили свій вибір на системі українського виробництва. Це потужне цифрове рішення, яке допоможе нам забезпечити транспарентність даних та аналітики, потрібних для швидкого ухвалення якісних управлінських рішень».

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