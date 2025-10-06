 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

IT-Enterprise допомогла Raiffeisen Bank цифровізувати процеси адміністрування ПДВ

6 октября 2025 г., 14:35
0 
 

IT-Enterprise допомогла Raiffeisen Bank автоматизувати роботу з податковими документами

Команда IT-Enterprise завершила масштабний проєкт цифровізації процесів Raiffeisen Bank з адміністрування податку на додану вартість (ПДВ), що охопив повний цикл роботи з податковими документами та звітністю. IT-рішення і проєкт стали частиною реалізації цифрової стратегії банку та спрямовані на підвищення ефективності фінансових процесів.

У межах проєкту було впроваджено спеціалізований модуль ПДВ на no-code/low-code платформі IT-Enterprise, який забезпечив наскрізну інтеграцію з наявними ІТ-системами банку та централізований контроль розрахунків. Етапи роботи охопили аудит бізнес-процесів, індивідуальні налаштування, технічну інтеграцію та навчання персоналу.

Одним з ключових компонентів стала автоматизація обробки отриманих податкових накладних. Система IT-Enterprise завантажує документи в ERP автоматично, оновлює внутрішні довідники та усуває потребу в ручному введенні даних. Централізоване опрацювання накладних забезпечує перевірку, погодження та формалізацію інформації для подальшого використання у звітності.

Для виданих податкових накладних побудовано окремий бізнес-процес: ERP-система генерує документи на основі внутрішніх даних, оновлює реквізити контрагентів та готує XML-файли, відповідні вимогам податкової служби. Також запроваджено автоматичне формування зведених накладних, що забезпечує прозорість і контроль на фінальному етапі.

Серед ключових результатів – автоматизоване створення декларації з ПДВ та додатків у форматі XML для подання онлайн, скорочення часу на підготовку звітності та зниження операційного навантаження на фінансові підрозділи.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  