IT-Enterprise допомогла Raiffeisen Bank цифровізувати процеси адміністрування ПДВ

Команда IT-Enterprise завершила масштабний проєкт цифровізації процесів Raiffeisen Bank з адміністрування податку на додану вартість (ПДВ), що охопив повний цикл роботи з податковими документами та звітністю. IT-рішення і проєкт стали частиною реалізації цифрової стратегії банку та спрямовані на підвищення ефективності фінансових процесів.

У межах проєкту було впроваджено спеціалізований модуль ПДВ на no-code/low-code платформі IT-Enterprise, який забезпечив наскрізну інтеграцію з наявними ІТ-системами банку та централізований контроль розрахунків. Етапи роботи охопили аудит бізнес-процесів, індивідуальні налаштування, технічну інтеграцію та навчання персоналу.

Одним з ключових компонентів стала автоматизація обробки отриманих податкових накладних. Система IT-Enterprise завантажує документи в ERP автоматично, оновлює внутрішні довідники та усуває потребу в ручному введенні даних. Централізоване опрацювання накладних забезпечує перевірку, погодження та формалізацію інформації для подальшого використання у звітності.

Для виданих податкових накладних побудовано окремий бізнес-процес: ERP-система генерує документи на основі внутрішніх даних, оновлює реквізити контрагентів та готує XML-файли, відповідні вимогам податкової служби. Також запроваджено автоматичне формування зведених накладних, що забезпечує прозорість і контроль на фінальному етапі.

Серед ключових результатів – автоматизоване створення декларації з ПДВ та додатків у форматі XML для подання онлайн, скорочення часу на підготовку звітності та зниження операційного навантаження на фінансові підрозділи.

