Исскуственный интеллект и будущее ИТ

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Как можно применить ИИ и другие новые технологии, чтобы правильно использовать данные, знания и идеи, чтобы преодолеть «парадокс данных»?

По некоторым оценкам, в ходе пандемии был зафиксирован десятилетний цифровой прогресс. Поведение пользователей меняется. Бизнес-модели разрушаются. И организации ищут способы раскрыть потенциал, скрытый в данных, для повышения операционной эффективности, улучшения качества обслуживания клиентов и достижения стратегических целей.

Пришло время поразмышлять о том, как мы думаем о данных, и почему такие технологии, как искусственный интеллект, машинное обучение, 5G, облачные технологии и периферийные устройства, играют жизненно важную роль в формировании этого будущего?

Бен Томпсон: «Данные являются самым большим активом организации, но они также могут стать самым большим препятствием для трансформации, если с ними неправильно обращаться»

Действительно, понимание влияния ИИ и его роли в вашем бизнесе будет иметь важное значение для решения некоторых парадоксов, связанных с нашей растущей зависимостью от данных и инфраструктур, необходимых для раскрытия этих возможностей. Так как же ИИ может помочь бизнесу? Об этом можно было узнать на специальной виртуальной конференции Dell Technologies, VMware и NVidia, которая состоялась во второй декаде января.

Конференцию открыл мастер церемоний Бен Томпсон (Ben Thompson). Он отметил, что ее участники смогут узнать, как разблокировать силу информации, чтобы повысить операционную эффективность, улучшить опыт заказчиков или достичь стратегических целей, потому что все видят экспоненциальный рост объемов данных в последние годы. Разнообразие типов данных огромно, а скорость, с которой мы можем использовать их, чтобы принимать решения, никогда не была столь высокой. То, как собирают, систематизируют и используют данные, является ключом к большей части этого прогресса. Однако несмотря на то, что данные являются самым большим активом организации, они также могут, как это ни парадоксально, стать самым большим препятствием для трансформации, если с ними неправильно обращаться. Результаты исследования «Индекса цифровой трансформации» Dell Technologies 2020 г. показали, что, хотя две трети компаний говорят, что им нужно больше данных, 70% организаций собирают данные быстрее, чем они могут их использовать. Еще 64 % владеют слишком большим объемом данных, чтобы эффективно выполнять требования безопасности и регуляторным требованиям. И только 21 % считают, что они действительно относятся к данным, как к капиталу, и отдают приоритет их использованию в бизнесе.

Бизнес нуждается в больших объемах данных, но его способность оптимизировать их использование часто ограничивается существующими методами работы. Как же нужно решать этот так называемый парадокс данных? Как примирить растущее доверие к данным и неспособность эффективно их использовать? И как может ИИ помочь в такой ситуации. Это и стало предметом рассмотрения на проведенной конференции.

Ключевой доклад сделала корпоративный советник-футурист Софи Хекфорд (Sophie Hackford), которая отметила, насколько глубоко она была впечатлена высказыванием проф. Даниэлы Рус (Daniela Rus) из МТИ о том, что ИИ высвобождает компьютеры из их корпусов. Это – будущее вычислений планетарного масштаба. Ее мнение по этому поводу заключается в том, что Земля превратится в машину, или в компьютер. Далее, она объяснила, что имела в виду.

Софи Хекфорд: «Земля превратится в машину, или компьютер»

Устройства, какими мы их знаем, будут реконструированы. Практика показывает, что все время нужно ремонтировать камеры, микрофоны, динамики, мыши, дисплеи. Когда у вас есть камера, то ее размер, как крупица соли. Если есть массив из тысяч камер, образующих целую поверхность, то это уже не камера. И речь не идет о трех камерах смартфона, вся тыльная поверхность его может стать камерой и, конечно, это не только камеры, это микрофоны, это всякого рода датчики, выполняющие мониторинг и наблюдение за нами все время. И этот машинный мир, о котором идет речь, некоторые люди называют нулевым пользовательским интерфейсом. Когда вы находитесь внутри офиса, дома или машины, вы живете внутри устройства, внутри машины, которая отслеживает ваши жесты, движение глаз, голос. Она будет в определенном смысле оплетать нас. Таким образом, идея заключается в том, что вы станете в будущем интерфейсом в системе машина—Земля. И это действительно интересная, хотя и несколько странная концепция. Существует множество научно-фантастических и не фантастических произведений с идеями в этой области. Разговор между нами и технологией будет расширяться. Что это значит? Что значит, мы внутри машины и машина внутри нас? Как это будет выглядеть?

Сегодня мы видим взрывное увеличение количества датчиков. Все эти датчики слушают и наблюдают, они постоянно обрабатывают данные о нас.

Данные будут собираться с помощью множества датчиков Другой аспект — это домашние роботы, как, например, Amazon Astro, который может коммуницировать с дверным замком в вашей квартире, а тот, в свою очередь, с Alexa guard. Это превращает ваш дом в некий амазон-компьютер, состоящий из различных компонентов, и вы будете жить в таком устройстве. Илон Маск, которому нельзя отказать в визионерстве, обещал через несколько лет появление роботов-гуманоидов, выполняющих рутинную и повторяющуюся работу, которую нам не хочется делать. Все это, как раз, и можно отнести к взрывному распространению датчиков. С другой стороны, это новые возможности в исследовании природы. Например, Fungal Architectures - новый междисциплинарный исследовательский проект, целью которого является разработка полностью интегрированного структурного и вычислительного живого субстрата с использованием грибного мицелия для выращивания архитектуры. Речь идет не только о вдохновляющей идеи от природы. ИИ становится креативным в этой области также, повторно изобретая компьютеры, например, разрабатывая новые типы CPU. Все это мы, люди, возможно, не могли бы делать сами с нашим бедными ограниченными мозгами. Так как компьютеры высвобождаются из своей оболочки-корпуса, они становятся свободными и растворяются в окружающей среде. Вот что имеется в виду, под понятием - мир становится машиной. Как мы все собираемся сосуществовать в этой странной дополнительной инфраструктуре, как мы будем жить с этими домами-устройствами, этими грибными структурами, этими роботами, этими алгоритмами? Очевидно, мы собираемся каким-то образом наладить контакт с машиной. Компьютер собирается говорить с нами и наоборот. Взглянем на вещи, такие как Google Project Starline, который делает видеозвонки намного более реалистичными.

Google Project Starline делает видеозвонки более реалистичными

Это не коммерческий продукт, он предназначен в данный момент только для сотрудников Google. Это по сути фотокабина, в которую вы «прыгаете», и у вас есть реально иммерсионный 3D-разговор с вашими друзьями или семьей. Имеется так называемый портал, где можно «телепортироваться» в те места в мире, которые вам нравятся. Мы увидим аватары, будь они алгоритмическими или настоящими аватарами ваших друзей и членов семьи. Таким способом мы получим намного больше, чем просто разговор с машиной.

Итак, вы сможете говорить с машиной, будет ли это навигационной голографией в вашем авто или в офисе. Машина будет рассказывать нам о мире, говорить с нами и понимать, что нам необходимо для того, чтобы понимать ее. Существуют реальные передовые технологии в этом голографическом пространстве, например те, что разрабатываются в лаборатории МТИ. Все это расширяет наш разум, наши возможности - и онлайн-, и офлайн-пространства являются вычислительными пространствами. Наш физический ландшафт превратится в поток информации, или поток байтов, и это будоражит. Когда ПО пожирает мир (выражение Марка Андриссена), это уже больше не ПО. Это нечто больше, это то, что мы подразумеваем, когда говорим о Земле-машине.

Но как получить лучшее, отталкиваясь от этой концепции? Что с очевидностью следует из появления всех этих роботов, автономных автомобилей, камер и Google Photo Booth? Это данные. Именно они становятся ключевыми, когда речь заходит о симуляции городов, домов, аэропортов, цепочки поставок, даже симуляции нас как индивидов. Эти симуляции, или модели, или цифровые двойники, могут помочь нам управлять некоторыми сложными системами, которые у нас есть, будь то климат, цепочки поставок, пандемия и пр. Вот два примера. Первый – изменение климата. У Microsoft есть новый проект под названием Planetary Computer, который, по словам компании, будет оперировать триллионами датчиков, собирающих данные, как от людей, так и от машин, в космосе, в небе, на поверхности земли и под землей. Они помогут понять, как меняется планета в режиме реального времени. Это очень мощный инструмент, который поможет решить климатические проблемы. Второй пример, который может быть интересным в обсуждаемом контексте, – это здоровье человека. Скажем, у нас существует медицинский цифровой двойник как индивидуальный, так и социальный. Таким образом, мы можем получить что-то вроде робота, и выполнять предиктивное управление, отслеживая сигналы тревоги, когда что-то пойдет не так. Можно получить цифровых двойников фактически любых объектов - леса, океана и т. п. А теперь вообразите, что получится, если объединить все эти симуляции вместе. Но нужно сделать предостережение, все может быть, в стиле Льюиса Кэрролла, который написал в 1895 г. историю о людях, пытающихся нанести на карту территорию, и сделать это так точно, что в действительности получается такой же размер, как и вся территория. Способ, который используется как идея, заключается в том, чтобы помнить, что симуляция – это не мир, вне зависимости о того, насколько большая или мощная аппроксимация. Даже если используются данные в режиме реального времени, они всегда являются не точными. И об этом нужно помнить, прежде чем передать принятия всех решений на аутсорсинг роботам.

Софи Хекфорд завершила выступление примером использования технологии в одной весьма специфической области -радиоастрономии. Сейчас выводится рабочий режим антенна площадью в 1 кв. км. И когда ее запустят, каждую секунду будет загружаться такой же объем данных, какой весь WWW обрабатывает за день. Другой пример - исследования по внеземной цивилизации. И тут основная проблема, стоящая перед исследователями - неизвестно, что именно нужно искать, какие именно сигналы.

Здесь требуются чувствительные приборы для приема всего диапазона сигналов, поскольку ученые не могут точно сказать какие именно сигналы нужно искать и с какими патернами. Можем ли мы одолжить некоторые из этих подходов, скажем в медицине — когда, возможно, стоит собирать и анализировать данные, которые мы и не планировали собирать. Все наши устройства, инструменты и правила должны быть пересмотрены в условиях симтуаций, которые могут возникнуть в будущем.

Панельная дискуссия (слева направо: Софи Хекфорд, Пол Брук и Джо Багули)

В заключение мероприятия состоялась панельная дискуссия, темой которой было, в какой области ИИ может оказать наибольшее влияние на бизнес. В ней, в частности, приняли участие Софи Хекфорд, директор, специалист по обработке данных Поль Брук (Paul Brook) и вице-президент и СЕО в регионе ЕМЕА Джо Багули (Joe Baguley) из VMware.

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