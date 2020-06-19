InvisiMole атакует военные и дипломатические структуры Восточной Европы

19 июня 2020 г., 10:25

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Компания Eset обнаружила кампанию группы киберпреступников InvisiMole, нацеленную на военные и дипломатические структуры Восточной Европы. Ее основное направление – кибершпионаж.

По данным телеметрии Eset, InvisiMole активна с 2013 г. Впервые вредоносные действия данной группы зафиксированы в 2018 г. во время кибершпионской деятельности на территории России и Украины.

Ранее в исследовании деятельности группировки оставалось много пробелов. На данный момент эксперты Eset обнаружили, что InvisiMole сотрудничает с другой группой – Gamaredon. Вредоносные программы Gamaredon использовались для проникновения в целевую сеть и доставки сложного вредоноса InvisiMole до целей, представляющих особый интерес.

Компоненты InvisiMole защищены шифрованием per-victim, гарантирующим, что полезная нагрузка может быть расшифрована и выполнена только на скомпрометированной рабочей станции. Кроме того, с помощью обновленного инструментария преступники используют технику DNS-tunneling для более надежной связи с C&C.

Последние исследования показали, что злоумышленники совершенствуют свои методы, в том числе, улучшают способы скрывать вредоносы от защитного ПО. Как следствие – они становятся более опасными.

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