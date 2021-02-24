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Инвестиции в строительство ЦОД достигнут 432,14 млрд долл. к 2025 г.

24 февраля 2021 г., 11:05
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Инвестиции в строительство ЦОД достигнут 432,14 млрд долл. к 2025 г.

Frost & Sullivan в опубликованном исследовании «Increased Investment by Cloud and Colocation Providers Drives the Global Data Center Market» отмечает, что активное внедрение технологий будет стимулировать информационные потоки и накопление данных, соответственно будет расти спрос на ЦОДы.

По оценкам аналитиков, объемы инвестиций в сегменте центров обработки данных достигнет 432,14 млрд долл. к 2025 г. Для сравнения по итогам 2019 г. этот показатель составлял 244,74 млрд долл.  в 2019-м. Frost & Sullivan прогнозирует, что среднегодовой прирос на этом рынке будет на уровне 9,9%.

Основными факторами роста будут IoT и Big Data, а также внедрение гибридных облачных сред. Что касается географического фактора, то по объемам инвестиций на первое место выйдет Азиатско-Тихоокеанский регион.

Пока основные инвестиции в дата-центры приходятся на крупные американские технологические компании. Следом идут региональные телекоммуникационные и ИТ-компании, которые способны занять существенную долю рынка США, говорится в исследовании.

По мнению аналитика Frost & Sullivan Маноша Шанкара (Manoj Shankar), движение от корпоративных к облачным дата-центрам лишь усилится, как и использование сервисов колокации. Это позволит бизнесу снижать капитальные и операционные расходы, поскольку сократятся инвестиции в инфраструктуру и поддержку, плюс к этому высвободятся необходимые под ЦОД площади. Но при этом сохранится в некоторых случаях и необходимость в локальных дата-центрах для хранения чувствительных к переносу в облако данных. Вырастет спрос на модульные ЦОД.

Развитие 5G-сетей будет стимулировать спрос на пограничные вычисления и соответствующие центры обработки данных.

Рост использования ИИ приведет к появлению спроса на специализированные решения и архитектуры центров обработки данных.

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