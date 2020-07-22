Инвестиции в кибербезопасность продолжают увеличиваться

22 июля 2020 г., 14:25

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Средства для поддержания кибербезопасности по-прежнему остаются одним из главных приоритетов для корпоративного сектора. Эксперты из Canalys подготовили два варианта развития этой отрасли в текущем году. При успешном развитии событий глобальные расходы на кибербезопасность в нынешнем году возрастут на 5,6% «YoY», до 43,1 млрд долл. При худшем сценарии, индустрия, ослабленная существенным негативным влияниям и продолжающейся пандемией COVID-19, увеличит расходы на 2,5%, до 41,9 млрд долл.

Среди ключевых направлений индустрии наиболее динамично будет развиваться сегмент средств безопасности Web и электронной почты — ожидаемая позитивная динамика здесь составит 7,8-10,3% «YoY». Несмотря на то, что сегмент сетевой безопасности останется крупнейшим — на него придется свыше трети (36%) общего объема рынка — расходы здесь в лучшем случае снизятся на 0,9%, а в худшем — спад достигнет 4,7%. С учетом массового перехода на удаленную работу в первые месяцы года отмечен взрывной рост инвестиций в сегменте безопасности конечных точек. Хотя во втором полугодии объем расходов снизится, в целом за год направление покажет рост в пределах 5,9-8,5%. Также в хороший плюс сработают направления безопасности данных (+5,3-8,5%) и поиска уязвимостей/аналитики (+7,4-10,0%).

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