Интернет не готов к солнечному супершторму

3 сентября 2021 г., 13:54

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Всемирную Паутину порвёт в клочья первый серьёзный солнечный шторм, подобного которому не случалось уже 162 года, но который может разразиться в любой момент. Об этом на прошлой неделе рассказала Сангита Абду Джиоти (Sangeetha Abdu Jyothi), специалист по информатике из Калифорнийского университета в Ирвине, в выступлении на конференции SIGCOMM 2021

Солнечным суперштормом называется крупный направленный выброс корональной массы. Если на пути у него оказывается Земля, магнитное поле планеты бомбардируется огромным количеством намагниченных и заряженных частиц. Помимо великолепных полярных сияний, это создаёт на поверхности Земли геомагнитно-индуцированные токи (GIC) за счет электромагнитной индукции. Именно такие токи в 1859 г. обрушили глобальную телеграфную сеть в 1859 г., но случись супершторм сегодня, последствия были бы куда трагичнее. Экстраполяция той катастрофы на современные реалии показывает, что только на территории США от 20 до 40 млн человек в результате оказались бы лишены электроэнергии на срок до двух лет, а общий ущерб для американской экономики составил бы 0,6– 2,6 триллионов долларов.

Производители электроэнергии хорошо осведомлены о таких рисках, и принимают меры для минимизации ущерба. К сожалению, сетевое сообщество в значительной степени упускает из виду этот риск при проектировании топологии сети и геораспределенных систем, таких как DNS и центры обработки данных. Основной трафик Интернета идёт через безопасные для этой угрозы оптоволоконные линии, однако остаются ретрансляторы, которые используются для усиления сигналов на больших расстояниях.

На суше коммуникационные кабели редко имеют длину, достаточную для использования повторителей. Но на морском дне ретрансляторы устанавливаются через каждые 50–150 метров. Все они, скорее всего, выйдут из строя во время сильной солнечной бури, нарушив международную интернет-связь до тех пор, пока их не удастся заменить. Для одних эта процедура может занять недели, а для других, возможно, растянется на месяцы. Джиоти также отметила, что подводные кабели иногда не заземлены на очень больших интервалах (некоторые части морского дна не очень хорошо подходят для этого), что повышает риск повреждения ретрансляторов от солнечных бурь.

Сильный выброс корональной массы также может разрушить электронику на борту спутников, используемых как для GPS, так и для интернет-трафика.

Шансы того, что достаточно серьёзный солнечный шторм разразится в течение следующего десятилетия, по разным оценкам варьируются от 1,6 до 12%.

Современные методы обнаружения позволяют предупредить об опасном солнечном выбросе с опережением не менее 13 часов, а обычно от 1 до 3 суток. На этом можно строить стратегию превентивного отключения, сводящую к минимуму потери связи во время и после инцидента. Более фундаментальные рекомендации включают прокладку дублирующих кабелей через полярные зоны (с механизмом их электрического отсечения от остальной Сети для предотвращения каскадных отказов) и переход на более устойчивые к широкомасштабным авариям архитектуры сетей, такие как SCION.

Со времени последнего, умеренно-сильного солнечного шторма, отключившего энергосеть во всей канадской провинции Квебек, прошло 32 года, то есть становление современных коммуникационных технологий и инфраструктуры происходило в «тепличных» условиях слабой солнечной активности. Однако в июле 2012 г. Земля разминулась в пути с суперштормом масштаба 1859 года всего на неделю, и прошлогодней публикации журнала Solar Physics её авторы пришли к выводу, что начавшийся в 2020 году новый 11-летний солнечный цикл будет одним из самых активных в истории инструментальных наблюдений за нашим светилом.

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