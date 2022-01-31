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Sergey Petrenko

Интересный опрос об удаленной работе

31 января 2022 г., 16:35
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Интересные результаты опроса американских сотрудников на темы разных форм работы.

Интересный опрос об удаленной работе

  • Почти каждый пятый представитель поколения Z никогда не работал на очной работе – 47% планируют искать такой вариант, а почти 60% хотят уйти с удаленной работы через год или меньше.
  • 39% тех, кто проходил собеседование удаленно, считают, что получили хорошее представление о компании, по сравнению с 26% тех, кто проходил собеседование лично.
  • Каждый третий сотрудник хочет, чтобы чаще проводились мероприятия по сплочению коллектива, организованное время для общения и командные встречи.
  • 54% сотрудников считают, что в компании существует разделение между удаленными и очными работниками. Однако только 42% сотрудников, работающих на месте, ощущают такое разделение по сравнению с 80% удаленных сотрудников.
  • Только 13% удаленных сотрудников встречаются со своими коллегами в первый день работы по сравнению с почти 60% сотрудников, работающих на месте.
  • 41% сотрудников общаются только с одним-пятью коллегами в день, и только каждый третий удаленный сотрудник общается с коллегами не по работе.
  • Завести друзей (61%), наладить связи (39%) и найти наставника (39%) – вот самые большие проблемы, о которых сообщают удаленные сотрудники поколения Z.

Как всегда, остаются вопросы относительно репрезентативности выборки, конечно. Но все равно интересно.

Интересный опрос об удаленной работе

Интересный опрос об удаленной работе

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