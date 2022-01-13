Intellias на СЕS 2022 демонструвала власну розробку – самобалансуючий мотоцикл

13 января 2022 г., 11:15

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Iнженери Intellias продемонстрували власну розробку на виставці технологій та електроніки CES у Лас-Вегасі – концепт самобалансуючого мотоцикла.



Як повідомляється, функціонал цієї технології робить її повноцінним асистентом водія і надає можливість автономно керувати транспортним засобом на низькій швидкості.



Самобалансуючий мотоцикл має вбудовані датчики, які реагують на рух транспортного засобу. Автоматизована система стежить за кутом відхилення від вертикальної осі та швидкістю падіння та коригує положення мотоцикла, рухаючи кермо в потрібному для стабілізації напрямку.



Підкреслюється, що така система значно спростить життя, наприклад, водіям-початківцям, яким складно утримувати рівновагу при повільному русі. Також, стабільність під час руху на помірній швидкості особливо важлива в мегаполісах із повільним трафіком. Передова технологія, що була розроблена інженерами Intellias, дозволяє мотоциклу навіть рухатись поруч з водієм.



“Частка програмного забезпечення в автомобільній індустрії стрімко збільшується. Виробники та постачальники обирають, в першу чергу, надійні рішення та розробки. Знання інженерів Intellias в автомотів напрямі базуються на багаторічному досвіді розробки для провідних автомобільних корпорацій. Ми допомагаємо нашим клієнтам реалізовувати нові бізнес-моделі та рішення, які легко масштабувати і адаптувати до майбутніх змін індустрії”, – розповідає Олександр Одуха, віце-президент автомобільного напрямку в Intellias.



В компанії також заявили, що самобалансуючий мотоцикл є одним з прикладів проривних рішень та багаторічного досвіду інженерів напрямку автомотів в Intellias. Також на виставці CES 2022 Intellias продемонструвала свій досвід у розробці програмного забезпечення для автівок, що підключені до хмарних сервісів, автономного водіння та новітніх навігаційних систем. Особливу увагу приділено інтуїтивним інтерфейсам та системам ідентифікації пішоходів. Представлені технології базуються на вбудованих інженерних рішеннях, хмарній інфраструктурі та останніх розробках у сфері штучного інтелекту, машинного навчання та роботи з big data.

Intelllias займається розробкою програмного забезпечення для багатьох автомобільних брендів, це одна з найбільших українських ІТ-компаній на сьогодні. Вона об’єднує 2400 спеціалістів в розробницьких центрах, які розташовані у Львові, Києві, Одесі, Харкові, Івано-Франківську, Дніпрі та Кракові.

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