Intel обособила розробку програмного забезпечення для AI у компанію Articul8 AI

4 января 2024 г., 9:35

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Компанія Intel офіційно повідомила, що створює нову незалежну компанію, яка займатиметься розробкою програмного забезпечення для штучного інтелекту.



Робити це Intel буде за підтримки компанії DigitalBridge Group, що спеціалізується на управлінні цифровими активами, та інших інвесторів.



Як повідомляє Reuters, керівники Intel не стали коментувати вартість угоди або те, чи збереже вона мажоритарну частку в новому підприємстві. Нова фірма матиме незалежну раду директорів, а процесорний гігант залишиться її акціонером.



Нова компанія, яка не буде публічною називатиметься Articul8 AI (вимовляється як «Articulate AI»), є результатом роботи над технологією штучного інтелекту для корпоративного сегмента, яку Intel спочатку проводила разом з Boston Consulting Group (BCG).



Використовуючи один з власних суперкомп’ютерів, Intel розробила генеративну систему AI, яка може читати текст і зображення, використовуючи комбінацію технологій з відкритим вихідним кодом і власних розробок. Потім Intel модифікувала цю систему для роботи у власних центрах обробки даних BCG, щоб допомогти вирішити проблеми конфіденційності та безпеки.



Заявляється, що Articul8 буде пропонувати корпоративним клієнтам повну, вертикально оптимізовану і безпечну програмну платформу генеративного штучного інтелекту (GenAI). Платформа надасть можливості штучного інтелекту, які дозволяють зберігати дані, навчання та висновки клієнтів в межах периметра безпеки підприємства. Платформа також запропонує клієнтам можливість вибору хмарного, локального або гібридного розгортання.



Арун Субраманіян (Arun Subramaniyan), який раніше був віце-президентом і генеральним менеджером в групі Intel по роботі з центрами обробки даних і штучного інтелекту і стане генеральним директором Articul8. Він завив, що потенційні клієнти стурбовані стрімким зростанням витрат, якщо тисячі їхніх співробітників почнуть користуватися АІ-системами.



Articul8 запропонує готову програмну платформу GenAI, яка забезпечує швидкість, безпеку та економічну ефективність, щоб допомогти великим корпоративним клієнтам впроваджувати та масштабувати AI. Платформа була запущена і оптимізована на апаратних архітектурах Intel, включаючи процесори Intel Xeon Scalable і прискорювачі Intel Gaudi, але буде підтримувати ряд альтернативних гібридних інфраструктур. Після раннього розгортання технології в BCG, команда масштабувала платформу для корпоративних клієнтів у галузях, що вимагають високого рівня безпеки та спеціалізованих знань, включаючи фінансові послуги, аерокосмічну галузь, напівпровідники та телекомунікації.



«GenAI знаходиться на передньому краї бізнес-стратегії та потреб наших клієнтів. Наша співпраця розпочалася майже два роки тому, коли підприємство ще перебувало на стадії інкубації в Intel. З того часу ми розгорнули продукти Articul8 для багатьох клієнтів, які шукають готові до виробництва платформи зі швидким виходом на ринок», підкреслив Річ Лессер (Rich Lesser), глобальний голова BCG.



Окрім DigitalBridge серед інших інвесторів Articul8 - Fin Capital, Mindset Ventures, Communitas Capital, GiantLeap Capital, GS Futures та Zain Group.



«Ми розглядаємо GenAI як ключову силу, що рухає цифрову інфраструктуру, і ми раді співпрацювати з Intel для підтримки зростання Articul8», - зазначив Марк Ганзі (Marc Ganzi), генеральний директор DigitalBridge.

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