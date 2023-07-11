Intel тимчасово призупиняє поставки процесорів Xeon Sapphire Rapids MCC

11 июля 2023 г., 9:35

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Нещодавно Intel виявила помилки у своїх серверних процесорах Xeon Sapphire Rapids (SPR), які почали масово вироблятися в першому кварталі 2023 року. У відповідь на це компанія тимчасово призупинила поставки та розпочала тестування всіх відповідних продуктів. TrendForce повідомляє, що проблемною моделлю є SPR MCC 32-Cores. Більшість постраждалих клієнтів зосереджені в корпоративному секторі, що спонукало Intel проактивно зупинити поставки SKU SPR MCC. Як відмічається, на щастя, інші моделі, такі як 20/24C та 36C і вище, не постраждали.

Подальші дослідження показують, що вплив цієї ситуації є обмеженим. Оскільки OEM-виробники корпоративних серверів продовжують термін підтримки старих платформ, темпи впровадження SPR MCC значно сповільнилися у 2023 році. Ці останні проблеми з процесорами можуть також поглибити занепокоєння серед корпоративних клієнтів і знизити їхню готовність до впровадження SPR. З точки зору масштабу, призупинені поставки у другому кварталі становлять менше 1% від загального обсягу серверних процесорів Intel DP, що призвело до мінімального впливу на продуктивність поставок компанії по тому ж напрямку.

Виникають проблеми з серверною платформою DDR5, прогнозований рівень проникнення якої на 2023 рік становить лише 13,4%.

В цілому, на темпи впровадження DDR5 все ще впливають клієнти, які продовжують життєвий цикл старих моделей і відкладають впровадження нових моделей. За оцінками TrendForce, рівень впровадження серверної DDR5 у 2023 році складе приблизно 13,4%. Крім того, очікується, що рівень впровадження DDR5 не перевищить показники DDR4 до кінця ІІІ кв. 2024 року.

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