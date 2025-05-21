Intel розглядає можливість продажу мережевого та edge-підрозділу

21 мая 2025 г., 13:25

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Компанія Intel розглядає можливість продажу свого бізнесу у сфері мережевих рішень та edge-технологій, повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Такий крок є частиною нової стратегії генерального директора Ліп-Бу Тана, який прагне сфокусувати компанію на її ключових напрямах — виробництві чипів для ПК та дата-центрів.

У минулому фінансові результати цих підрозділів об'єднувались під назвою NEX. Однак, згідно з джерелами, новий керівник вважає цей напрям менш пріоритетним і шукає способи оптимізації активів. Intel вже провела попередні переговори з потенційними партнерами, які можуть бути зацікавлені в угоді, хоча офіційний процес продажу ще не розпочато, і компанія поки що не обирала інвестиційного радника.

Очікується, що вихід із цього бізнесу допоможе Intel сконцентрувати ресурси на напрямках, у яких компанія має історично сильні позиції. За словами Тана, Intel наразі утримує близько 68% ринку чипів для ПК і 55% — у сегменті дата-центрів.

Незважаючи на те, що NEX приніс 5,8 млрд дол. доходу у 2024 році, його значення в загальній стратегії компанії зменшилося. Так, чипи для телеком-обладнання, які виробляє підрозділ, більше не відповідають стратегічним цілям Intel. Крім того, у сфері мережевих рішень компанія стикається з потужною конкуренцією з боку таких гравців, як Broadcom.

У першому кварталі 2025 року Intel перестала публікувати фінансові результати для NEX окремо, інтегрувавши його у звітність підрозділів ПК і дата-центрів. Це також може свідчити про підготовку до реструктуризації або продажу.

Раніше, у квітні, Intel вже продала мажоритарну частку в Altera інвестфонду SilverLake за 4,46 млрд дол. До цього компанія також виводила на біржу свій підрозділ Mobileye.

Попри деклароване бажання зосередитись на своїх основних напрямах, Intel за останні роки втратила частку ринку у сфері дата-центрів та персональних комп’ютерів, що робить питання переформатування бізнесу ще більш актуальним.

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