Intel проведе ребрендинг своїх чіпів для ноутбуків Pentium та Celeron

19 сентября 2022 г., 12:35

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Корпорація Intel офіційно повідомила, що наступного року проведе ребрендинг своїх лінійок процесорів для ноутбуків початкового рівня Pentium і Celeron.



Дві лінійки процесорів будуть пропонуватися під новим брендом Intel Processor, починаючи з першого кварталу 2023 року. В Intel заявили, що зміна покликана спростити процес покупки для клієнтів.



«Intel прагне впроваджувати інновації на благо користувачів, і наші сімейства процесорів початкового рівня зіграли вирішальну роль у підвищенні стандартів ПК у всіх цінових категоріях», - наголосив Джош Ньюман (Josh Newman), тимчасовий генеральний директор підрозділу мобільних клієнтських платформ Intel. «Новий бренд Intel Processor спростить наші пропозиції, щоб користувачі могли зосередитися на виборі процесора, який відповідає їхнім потребам».



Лінійки Pentium і Celeron включають в себе центральні процесори, які в першу чергу призначені для пристроїв початкового рівня. Обидва бренди використовуються вже понад два десятиліття. Лінійка Pentium була випущена в 1993 році, а серія процесорів Celeron дебютувала п'ятьма роками пізніше, в 1998 році.



Оригінальний чіп Pentium містив 3,1 мільйона транзисторів, виготовлених за технологічним процесом 0.8 мкм (або 800 нм). Цей чіп був першим процесором Intel з суперскалярною архітектурою, тобто архітектурою, яка може виконувати більше однієї обчислювальної інструкції за один такт. Він пропонував тактову частоту 60 МГц, що еквівалентно приблизно одній сотій максимальної швидкості поточного флагманського настільного процесора Intel, Core i9-12900KS.



За роки, що минули після запуску в 1993 році, серія чіпів Pentium стала флагманською лінійкою процесорів Intel для ринку персональних комп'ютерів. У 2006 році Intel почала продавати свої флагманські процесори під іншим брендом - Intel Core, і переорієнтувала серію Pentium в першу чергу на ноутбуки початкового рівня.



Серія чіпів Celeron також призначена для ноутбуків початкового рівня. Процесори цієї серії особливо широко використовуються у хромбуках, що працюють під управлінням операційної системи Chrome OS. Згідно з дослідженням компанії IDC, у 2021 році виробники комп'ютерів продали понад 37 мільйонів хромбуків.



Продуктові лінійки Pentium і Celeron охоплюють процесори на основі декількох різних архітектур чипів. Багато процесорів Celeron засновані на архітектурі Intel Atom, в якій пріоритетом є енергоефективність і економічність, а не продуктивність. Серія Pentium, своєю чергою, включає процесори, які використовують більш досконалі ядра.



Найшвидші чіпи Pentium, які продаються під назвою Pentium Gold, використовують ту ж архітектуру Alder Lake, що і флагманські процесори Intel Core. Архітектура Alder Lake заснована на новітньому семинанометровому виробничому процесі компанії. Чіпи, які використовують цю архітектуру, включають два набори ядер, один з яких оптимізований для енергоефективності, а інший - для продуктивності.

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