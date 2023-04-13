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Intel продає бізнес серверних систем компанії MiTAC (Tyan)

13 апреля 2023 г., 9:35
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Видання ServeTheHome повідомило, що компанія Intel виходить з бізнесу по випуску серверів та продає його тайваньскій компанії MiTAC, яка є материнською компанією відомого виробника Tyan.
 
Протягом останнього року корпорація Intel скорочувала непрофільні бізнеси, тому рішення стосовно серверного напрямку не є дивним.
 
Хоча на сайтах Intel та MiTAC нема офіційної інформації, ServeTheHome стверджує, що отрималлла коментар від речника виробника процесорів. "Відповідно до постійних зусиль Intel, спрямованих на пріоритетність інвестицій в стратегію IDM 2.0, ми прийняли важке рішення вийти з нашої групи рішень для центрів обробки даних (DSG). В рамках цього плану компанія MiTAC, постачальник периферійних та хмарних ІТ-рішень і давній ODM-партнер підрозділу DSG, отримає право виробляти та продавати продукти на основі наших розробок».
 
Слід зазнапчити, що Intel вже давно випускає серверні системи, а ще раніше материнськи плати для серверів. Блоки Intel PCSD сертифіковані для VMware, Microsoft Azure Stack та Nutanix.
 
Продаж серверів не є основним бізнесом Intel, її основний бізнес - це розробка та виробництво процесорів на цьому компанія і має намір зосередитися.

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