Intel продала свою частку у Arm

14 августа 2024 г., 17:25

0

Tweet

Reuters інформує, що корпорація Intel продала 1,18 мільйона акцій британської компанії Arm Holdings, згідно з повідомленням регулятора

Наглядачі зазначають, що каліфорнійський виробник чипів намагається зміцнити свій баланс в умовах жорсткої конкуренції.

Продаж, про який було оголошено у вівторок, ймовірно, приніс Intel майже 147 мільйонів доларів, виходячи з середньої ціни акцій Arm за період з квітня по червень.

Згідно з останніми фінансовими даними, на кінець червня Intel мав грошові кошти та їх еквіваленти в розмірі 11,3 млрд дол., а зобов'язання - близько 32 млрд дол.

Вихід з володіння Arm відбувається на тлі бурхливого фінансового періоду для Intel, оскільки компанія переживає те, що генеральний директор Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger) назвав «найсуттєвішою реструктуризацією Intel з часу переходу на мікропроцесори з пам'яттю чотири десятиліття тому».

На початку серпня Intel оголосила про план скорочення витрат на суму 10 мільярдів доларів, який передбачає скорочення близько 15 000 працівників, скасування дивідендів за четвертий фінансовий квартал та зменшення капітальних витрат.

У той же час, Intel повідомила про гірші, ніж очікувалося, квартальні результати і опублікувала слабкий прогноз на поточний період. Ці результати спричинили найбільше за останні 50 років одноденне падіння ціни акцій Intel - на 26%.

Компанія, яка розробляє власні мікросхеми, а також виробляє їх, намагається не відставати від інших напівпровідникових конкурентів на тлі загострення конкуренції через бум штучного інтелекту.

За словами Гелсінгера, останні збитки компанії були посилені її рішенням прискорити виробництво чипів Core Ultra PC, які створені для роботи зі штучним інтелектом.

Конкуренти, такі як AMD та Qualcomm також намагаються випускати більше чіпів, орієнтованих на АІ, прагнучи повторити успіх Nvidia.

Під керівництвом Гелсінгера компанія також прагне розвивати свій бізнес з виробництва мікросхем і відвоювати частку ринку, втрачену домінуючій тайванській компанії TSMC та південнокорейській Samsung в останні роки.

Згідно з даними LSEG, акції Intel, які втратили майже 60% своєї вартості в цьому році, трохи зросли на позабіржових торгах.

Акції Arm демонструють хорошу динаміку з моменту IPO у вересні минулого року, збільшившись майже на 65% з початку року.

Японська SoftBank Group володіє мажоритарним пакетом акцій Arm і була бенефіціаром стрибка акцій компанії.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0

Tweet