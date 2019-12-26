Intel предложит новую систему для эффективного охлаждения ноутбуков

26 декабря 2019 г., 13:45

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Согласно данным Digitimes, компания Intel готовит ряд презентаций новых технологий на выставке CES 2020. В частности, производитель вероятнее всего представит новое решение для эффективного охлаждения ноутбуков.

Предполагается, что предложенная технология, которая продвигается в рамках Intel Project Athena, позволит почти на треть поднять уровень теплоотвода современных лэптопов. На выставке в Лас-Вегасе некоторые производители ноутбуков по информации Digitimes должны также продемонстрировать устройства с новой системой охлаждения.

Особенностью новой технологии, предложенной Intel, является то, что компания попыталась задействовать поверхность крышки ноутбука за экраном. Именно там располагается испарительная камера, куда будет отводится тепло с нагревающихся элементов на материнской плате. Решение также предполагает использование специальных шарниров, через которые будет передаваться теплоноситель в испарительную камеру, одна из стенок которой будет сделана из графита.

Отмечается, что новая система охлаждения должна обеспечить необходимый уровень теплоотвода и позволит создавать безвентиляторные системы, а кроме того уменьшить толщину устройств.

Как ожидается, ноутбуки с новой системой должны появится в продаже уже летом следующего года.

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