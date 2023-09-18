Intel поповнює портфоліо Agilex FPGA

18 сентября 2023 г., 13:35

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Компанія Intel анонсувала рішення сімейства Agilex FPGA, що будуть представлені на заході Intel FPGA Technology Day (IFTD) 18 вересня.



Зазначається, що новини Intel наочно демонструють, як зростають інвестиції компанії в портфель FPGA. На цей час у 2023 році Intel випустила 11 з 15 очікуваних нових продуктів - це більше, ніж будь-коли у сфері FPGA. У своєму звіті про прибутки та збитки за другий квартал 2023 року Intel повідомила, що її підрозділ PSG продемонстрував зростання доходів на 35% порівняно з попереднім роком, що стало третім кварталом поспіль рекордних доходів.



Розширення портфеля Intel Agilex ґрунтується на прагненні Intel обслуговувати всі рівні потреб у програмованій логіці за допомогою FPGA, включаючи вдосконалення функцій, які допоможуть розробникам швидше створювати рішення. Intel також офіційно випускає Open FPGA Stack (OFS) з відкритим вихідним кодом – перший серійний адаптер на базі платформи Intel F2000X для обробки інфраструктури (IPU) та новий процесор Nios V.



Пристрої Intel Agilex 3 - це оптимізовані за потужністю та вартістю FPGA у компактних корпусах. Вони є необхідними будівельними блоками, призначеними для вирішення цілого ряду завдань на різних ринках, включаючи моніторинг та управління системами/платами, відео та зір, розширення протоколів, портативну візуалізацію та дисплеї, об'єднання датчиків, приводи, розширення вводу/виводу в робототехніці та ін. Сьогодні Intel розкрила додаткову інформацію про дві нові серії FPGA Intel Agilex 3: серію B та серію C.



FPGA серії B мають вищу щільність вводу/виводу в меншому формфакторі при меншій потужності, ніж FPGA Intel MAX 10. FPGA серії B призначені для керування платами та системами, включаючи додатки для керування серверними платформами (PFM).



FPGA серії C пропонують додаткові можливості для цілого ряду складних програмованих логічних пристроїв (CPLD) та FPGA, що застосовуються на вертикальних ринках.



FPGA Intel Agilex 5 серії E забезпечують економічно ефективну потужність і продуктивність для граничних додатків, що вбудовуються. FPGA серії E забезпечують у 1,6 раза вищу продуктивність на ват порівняно з конкурентами на 16-нм техпроцесі. Енергоефективність досягається шляхом використання архітектури Intel Hyperflex FPGA другого покоління у поєднанні з технологічним процесом Intel 7, у якому транзистори оптимізовані за продуктивністю на ват. У FPGA та SoC Intel Agilex 5 вперше в галузі застосовано блок тензорних обчислень AI з попереднього покоління high-end пропозицій Intel та перенесено на FPGA середнього класу Agilex 5, що робить їх ідеальним вибором для граничних додатків AI. Intel працює з кількома замовниками, які розробляють пристрої серії E в рамках програми раннього доступу, і планує почати постачання зразків для замовників раннього доступу в четвертому кварталі 2023 року. У першому кварталі 2024 року Intel розпочне постачання інженерних зразків серії E на широкий ринок, а також забезпечить загальний доступ до програмного забезпечення для проєктування. SIMICS, комплексний системний симулятор для передкремнієвої та посткремнієвої розробки програмного забезпечення, тестування та системної інтеграції, буде доступний для Agilex 5 у загальному доступі у четвертому кварталі 2023 року.



Випущені в травні 2023 року FPGA Intel Agilex 7 з чіплетами R-Tile забезпечують передові технологічні можливості: у 2 рази вищу пропускну здатність PCIe 5.0 та в 4 рази більшу пропускну здатність CXL на порт порівняно з іншими конкурентними продуктами FPGA. Сконфігурована та масштабована архітектура FPGA Intel Agilex 7 дозволяє замовникам швидко розгорнути спеціалізовану технологію – у масштабі з апаратними швидкостями, що відповідають їх конкретним потребам, – знизити загальну вартість проєктування та процесів розробки та прискорити виконання для досягнення оптимальної продуктивності центру обробки даних.



Розробники отримали повний доступ до апаратного коду, програмного коду та технічної документації Open FPGA Stack (OFS) з відкритим вихідним кодом для розробки платформ та робочих навантажень. Пропозиція OFS з відкритим кодом підтримує FPGA Intel Agilex та Intel Stratix 10 FPGA, дозволяючи розробникам апаратного та програмного забезпечення використовувати їх можливості для створення своїх рішень. Партнери, у тому числі BittWare, Hitek Systems і SigmaX, вже сьогодні пропонують платформи, що розгортаються, і програми на базі OFS.



Прискорюється процес впровадження інфраструктурних процесорів (IPU), і на ринок виходять нові рішення, зокрема загальнодоступні серійні адаптери від компанії Napatech, провідного постачальника SmartNIC і IPU. Виробничі адаптери F2070X IPU від Napatech дозволяють підвищити сукупну вартість володіння для хмарних та мережевих додатків.



Корпорація Intel випускає новий процесор сімейства Nios V – компактний мікроконтролер Nios V/c. Процесор Nios V/c є безплатним, заснованим на архітектурі RISC-V - промисловому стандарті з відкритим вихідним кодом. Спочатку він буде призначений для всіх пристроїв, які підтримуються програмним забезпеченням Intel Quartus Prime Pro, а в перспективі - для багатьох пристроїв, що підтримуються програмним забезпеченням Quartus Prime Standard.



Quartus Prime – це програмне забезпечення для проєктування програмованих логічних пристроїв. Замовники отримають доступ до рішення та екосистеми, що швидко зростає, яка полегшить виведення їх розробок на ринок.

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