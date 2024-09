Intel оголосила про розгортання прискорювачів Gaudi 3 в IBM Cloud

3 сентября 2024 г., 14:35

Компанії IBM і Intel оголосили про глобальну співпрацю з розгортання прискорювачів штучного інтелекту Intel Gaudi 3 як сервісу в IBM Cloud. Ця пропозиція, яка, як очікується, буде доступна на початку 2025 року, покликана допомогти більш економічно ефективно масштабувати корпоративний AI і стимулювати інновації, підкріплені безпекою та відмовостійкістю. Ця співпраця також забезпечить підтримку Gaudi 3 у платформі IBM watsonx AI and data. IBM Cloud став першим постачальником хмарних послуг (CSP), який прийняв Gaudi 3, і ця пропозиція буде доступна як для гібридних, так і для локальних середовищ.



«Для розкриття всього потенціалу AI необхідна відкрита і спільна екосистема, яка надає клієнтам вибір і доступні рішення. Інтегруючи AI-прискорювачі Gaudi 3 і процесори Xeon з IBM Cloud, ми створюємо нові можливості AI й задовольняємо попит на доступні, безпечні та інноваційні обчислювальні рішення для AI», - говорить Джастін Готард (Justin Hotard), виконавчий віцепрезидент Intel і генеральний менеджер підрозділу Data Center and AI Group.



Хоча генеративний AI має потенціал для прискорення трансформації, необхідна обчислювальна потужність підкреслює важливість доступності, продуктивності, вартості, енергоефективності та безпеки як пріоритетів для підприємств. Завдяки цій співпраці Intel і IBM прагнуть знизити сукупну вартість володіння для використання і масштабування AI, одночасно підвищуючи продуктивність. Gaudi 3, інтегрована з 5-м поколінням Xeon, підтримує корпоративні робочі AI-навантаження в хмарі та в центрах обробки даних, забезпечуючи клієнтам видимість і контроль над їхнім програмним стеком, спрощуючи управління робочими навантаженнями та додатками. IBM Cloud і Gaudi 3 покликані допомогти замовникам економічно ефективно масштабувати корпоративні робочі AI-навантаження, приділяючи при цьому першочергову увагу продуктивності, безпеці та відмовостійкості.



Для робочих навантажень генеративного штучного інтелекту IBM планує включити підтримку Gaudi 3 у платформу IBM watsonx AI and data, надаючи клієнтам watsonx додаткові ресурси інфраструктури AI для масштабування робочих AI-навантажень у гібридних хмарних середовищах, що допоможе оптимізувати співвідношення ціна/продуктивність моделювання висновків.



«IBM прагне допомогти своїм клієнтам впровадити інновації в галузі AI та гібридної хмари, пропонуючи рішення, що відповідають їхнім бізнес-потребам. Наша прихильність безпеці та відмовостійкості в IBM Cloud сприяє реалізації стратегії IBM зі створення гібридної хмари та AI для наших корпоративних клієнтів», - зазначив Алан Пікок (Alan Peacock), генеральний менеджер IBM Cloud. «Використання прискорювачів Intel Gaudi 3 в IBM Cloud забезпечить нашим клієнтам доступ до гнучкого корпоративного рішення в галузі AI, спрямованого на оптимізацію витрат. Ми відкриваємо нові потенційні можливості для бізнесу в галузі AI, даючи змогу клієнтам більш економічно тестувати, впроваджувати інновації та розгортати рішення для створення висновків AI».



Зазначено, IBM і Intel співпрацюють у наданні сервісних можливостей Gaudi 3 для підтримки клієнтів, що використовують AI. Щоб допомогти клієнтам з різних галузей, включно з тими, які значною мірою регулюються, IBM і Intel мають намір використовувати можливості IBM Cloud щодо забезпечення безпеки та дотримання нормативних вимог.



IBM Cloud і Intel пропонують масштабовані та гнучкі рішення, що дають змогу клієнтам змінювати обчислювальні ресурси за потреби, що може призвести до економії коштів і підвищення операційної ефективності.



Інтеграція Gaudi 3 у віртуальні сервери IBM Cloud Virtual Servers for VPC дасть змогу підприємствам на базі архітектури x86 запускати додатки швидше і безпечніше, ніж до інтеграції, що підвищить зручність роботи користувачів.

