Intel офіційно представила настільні процесори серії Core Ultra 200S

14 октября 2024 г., 11:35

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Компанія Intel представила нове сімейство процесорів Intel Core Ultra 200S, які дадуть змогу розширити можливості комп'ютерів зі штучним інтелектом до настільних платформ і стануть першими AI-десктопами для ентузіастів. Очолюване процесором Intel Core Ultra 9 285K, новітнє покоління процесорів для настільних ПК для ентузіастів містить п'ять розблокованих настільних процесорів, оснащених до 8 ядер нового покоління Performance-cores (P-cores), найшвидших ядер, доступних для настільних ПК, і до 16 ядер нового покоління Efficient-cores (E-cores), які в сумі дають до 14% більше продуктивності в багатопотокових робочих навантаженнях, ніж попереднє покоління. Нове сімейство - це перші настільні процесори з підтримкою NPU для ентузіастів, що постачаються з вбудованим графічним процесором Xe із сучасною підтримкою мультимедіа.



«Нові процесори серії Intel Core Ultra 200S відповідають нашим цілям - значно знизити енергоспоживання, зберігши при цьому видатну ігрову продуктивність і забезпечивши лідерство в обчисленнях. Унаслідок цього користувач отримує нижчий рівень шуму й охолодження завдяки новим можливостям ігор і творчості зі штучним інтелектом, які забезпечує NPU, а також провідну продуктивність мультимедіа, що використовує наше зростальне портфоліо графічних рішень». - Роберт Хеллок (Robert Hallock), віцепрезидент і генеральний менеджер зі штучного інтелекту та технічного маркетингу, Client Computing Group корпорації Intel.



Завдяки останнім інноваціям Intel в області ядра та ефективності, процесори Intel Core Ultra 200S для настільних ПК забезпечують значне зниження енергоспоживання: до 58% менше споживаної потужності в повсякденних додатках і до 165 Вт менше системної потужності в іграх. Нове сімейство процесорів поєднує підвищену ефективність із поліпшеною продуктивністю, забезпечуючи до 6% вищу однопотокову та до 14% вищу багатопотокову продуктивність, як порівняти з попереднім поколінням.



Завдяки повним можливостям штучного інтелекту на базі CPU, GPU і NPU ентузіасти отримують інтелектуальну і потужну продуктивність, необхідну їм для створення контенту та ігор, і все це за зниження енергоспоживання. Вперше пропонуючи ентузіастам ПК зі штучним інтелектом, процесори серії Intel Core Ultra 200S забезпечують до 50% вищу продуктивність у додатках для творців із підтримкою AI, як порівняти з флагманськими процесорами конкурентів. Новий NPU дає змогу розвантажити функції штучного інтелекту. Як приклад можна навести вивільнення дискретних GPU для збільшення частоти кадрів в іграх, значне зниження енергоспоживання в робочих навантаженнях AI і забезпечення доступності таких застосунків, як відстеження облич і жестів в іграх, за мінімального впливу на продуктивність.



Процесори серії Intel Core Ultra 200S забезпечують чудову продуктивність у сфері штучного інтелекту та створення контенту, а також дають змогу зануритися в ігровий світ, збільшуючи продуктивність в іграх до 28%, порівнюючи з флагманськими процесорами конкурентів.

Новий чипсет Intel 800 Series для процесорів серії Intel Core Ultra 200S розширює сумісність із платформою завдяки наявності до 24 доріжок PCIe 4.0, до 8 портів SATA 3.0 і до 10 портів USB 3.2, даючи змогу ентузіастам використовувати переваги новітніх технологій під'єднання, зберігання даних та інших технологій.



Процесори серії Intel Core Ultra 200S надають нові можливості розгону з тонким керуванням, з максимальною турбочастотою з кроком 16,6 МГц для ядер P і E. Новий контролер пам'яті підтримує швидку, нову пам'ять XMP і CUDIMM DDR5 об'ємом до 48 ГБ на DIMM і до 192 ГБ в сумі, а утиліта Intel Extreme Tuning Utility тепер містить функції розгону одним клацанням миші.



Процесори Intel Core Ultra 200S оснащені 20 доріжками CPU PCIe 5.0, 4 доріжками CPU PCIe 4.0, підтримують 2 інтегровані порти Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Intel Killer Wi-Fi забезпечує надвисоку продуктивність бездротової мережі та безперешкодний захопливий онлайн-геймплей завдяки автоматичному визначенню пріоритету застосунків, аналізу й управлінню смугою пропускання, а також інтелектуальному вибору та перемиканню точок доступу.



Intel Silicon Security Engine допомагає зберегти конфіденційність даних і цілісність коду, підтримуючи високу продуктивність для вимогливих робочих навантажень штучного інтелекту.



Процесори серії Intel Core Ultra 200S будуть доступні в роздрібному продажі онлайн і в магазинах, а також через системи OEM-партнерів із 24 жовтня 2024 року.

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