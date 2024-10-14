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Intel офіційно представила настільні процесори серії Core Ultra 200S

14 октября 2024 г., 11:35
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Intel офіційно представила настільні процесори серії Core Ultra 200S

Компанія Intel представила нове сімейство процесорів Intel Core Ultra 200S, які дадуть змогу розширити можливості комп'ютерів зі штучним інтелектом до настільних платформ і стануть першими AI-десктопами для ентузіастів. Очолюване процесором Intel Core Ultra 9 285K, новітнє покоління процесорів для настільних ПК для ентузіастів містить п'ять розблокованих настільних процесорів, оснащених до 8 ядер нового покоління Performance-cores (P-cores), найшвидших ядер, доступних для настільних ПК, і до 16 ядер нового покоління Efficient-cores (E-cores), які в сумі дають до 14% більше продуктивності в багатопотокових робочих навантаженнях, ніж попереднє покоління. Нове сімейство - це перші настільні процесори з підтримкою NPU для ентузіастів, що постачаються з вбудованим графічним процесором Xe із сучасною підтримкою мультимедіа.

«Нові процесори серії Intel Core Ultra 200S відповідають нашим цілям - значно знизити енергоспоживання, зберігши при цьому видатну ігрову продуктивність і забезпечивши лідерство в обчисленнях. Унаслідок цього користувач отримує нижчий рівень шуму й охолодження завдяки новим можливостям ігор і творчості зі штучним інтелектом, які забезпечує NPU, а також провідну продуктивність мультимедіа, що використовує наше зростальне портфоліо графічних рішень». - Роберт Хеллок (Robert Hallock), віцепрезидент і генеральний менеджер зі штучного інтелекту та технічного маркетингу, Client Computing Group корпорації Intel.

Завдяки останнім інноваціям Intel в області ядра та ефективності, процесори Intel Core Ultra 200S для настільних ПК забезпечують значне зниження енергоспоживання: до 58% менше споживаної потужності в повсякденних додатках і до 165 Вт менше системної потужності в іграх. Нове сімейство процесорів поєднує підвищену ефективність із поліпшеною продуктивністю, забезпечуючи до 6% вищу однопотокову та до 14% вищу багатопотокову продуктивність, як порівняти з попереднім поколінням.
Intel офіційно представила настільні процесори серії Core Ultra 200S
Завдяки повним можливостям штучного інтелекту на базі CPU, GPU і NPU ентузіасти отримують інтелектуальну і потужну продуктивність, необхідну їм для створення контенту та ігор, і все це за зниження енергоспоживання. Вперше пропонуючи ентузіастам ПК зі штучним інтелектом, процесори серії Intel Core Ultra 200S забезпечують до 50% вищу продуктивність у додатках для творців із підтримкою AI, як порівняти з флагманськими процесорами конкурентів. Новий NPU дає змогу розвантажити функції штучного інтелекту. Як приклад можна навести вивільнення дискретних GPU для збільшення частоти кадрів в іграх, значне зниження енергоспоживання в робочих навантаженнях AI і забезпечення доступності таких застосунків, як відстеження облич і жестів в іграх, за мінімального впливу на продуктивність.

Процесори серії Intel Core Ultra 200S забезпечують чудову продуктивність у сфері штучного інтелекту та створення контенту, а також дають змогу зануритися в ігровий світ, збільшуючи продуктивність в іграх до 28%, порівнюючи з флагманськими процесорами конкурентів.
Новий чипсет Intel 800 Series для процесорів серії Intel Core Ultra 200S розширює сумісність із платформою завдяки наявності до 24 доріжок PCIe 4.0, до 8 портів SATA 3.0 і до 10 портів USB 3.2, даючи змогу ентузіастам використовувати переваги новітніх технологій під'єднання, зберігання даних та інших технологій.

Процесори серії Intel Core Ultra 200S надають нові можливості розгону з тонким керуванням, з максимальною турбочастотою з кроком 16,6 МГц для ядер P і E. Новий контролер пам'яті підтримує швидку, нову пам'ять XMP і CUDIMM DDR5 об'ємом до 48 ГБ на DIMM і до 192 ГБ в сумі, а утиліта Intel Extreme Tuning Utility тепер містить функції розгону одним клацанням миші.

Процесори Intel Core Ultra 200S оснащені 20 доріжками CPU PCIe 5.0, 4 доріжками CPU PCIe 4.0, підтримують 2 інтегровані порти Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Intel Killer Wi-Fi забезпечує надвисоку продуктивність бездротової мережі та безперешкодний захопливий онлайн-геймплей завдяки автоматичному визначенню пріоритету застосунків, аналізу й управлінню смугою пропускання, а також інтелектуальному вибору та перемиканню точок доступу.

Intel Silicon Security Engine допомагає зберегти конфіденційність даних і цілісність коду, підтримуючи високу продуктивність для вимогливих робочих навантажень штучного інтелекту.

Процесори серії Intel Core Ultra 200S будуть доступні в роздрібному продажі онлайн і в магазинах, а також через системи OEM-партнерів із 24 жовтня 2024 року.

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