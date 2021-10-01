Intel обновила предложения для нейроморфные вычислений

1 октября 2021 г., 17:35

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Корпорация Intel объявила о крупном обновлении своей программы нейроморфных вычислений, анонсировав процессор второго поколения Loihi 2 и платформу с открытым кодом Lava для разработки приложений.



Компания предлагает две нейроморфные системы на основе Loihi 2 – Oheo Gulch и Kapoho Point. Они будут доступны через облачный сервис членам сообщества нейроморфных исследований Intel (INRC) – экосистемы, состоящей из более чем 150 академических групп, государственных лабораторий, исследовательских институтов и компаний, основанной в 2018 году для продвижения нейроморфных вычислений.



Loihi 2 воплотил в себе итоги нескольких лет совместных исследований с использованием чипов Loihi первого поколения, опирается на прогресс в технологических процессах Intel и методах асинхронного проектирования.



Новый чип содержит до миллиона «нейронов», изготавливается с использованием предварительной версии процесса Intel 4, он до 10 раз быстрее, чем Loihi, имеет в 15-раз большую плотность ресурсов и отличается лучшей энергоэффективностью.



По словам директора по нейроморфным вычислениям Intel Майка Дэвиса (Mike Davies), ранние тесты Loihi 2 показывают 60-кратное сокращение операций на вывод (inference) по сравнению со стандартными моделями ИИ, работающими на Loihi – без потери точности.



Loihi 2 предлагает улучшенную программируемость, охватывая более широкий класс алгоритмических проблем, включая оптимизацию и планирование в реальном времени. Чип также улучшает совместимость с обратным распространением и другими фундаментальными методами искусственного интеллекта, расширяя диапазон алгоритмов, поддерживаемых в его форм-факторе с низким потреблением энергии.



Полностью программируемые модели нейронов и обобщенные «спайковые сообщения» в Loihi 2 открывают двери тренируемым по-новому моделям машинного обучения, а Ethernet-интерфейсы, интеграция с датчиками машинного зрения на основе событий и более крупные ячеистые сети чипов Loihi 2 позволяют развертывать их в роботах и на обычных материнских платах.



Что касается Lava, этот фреймворк удовлетворяет потребность исследователей нейроморфных вычислений в общей программной среде разработки. Lava позволяет использовать единый набор инструментов, методов и библиотек с ПО, которое работает как на обычных, так и на нейроморфных процессорах и взаимодействует с существующими нейроморфными и робототехническими средствами.



С Lava разработчики могут создавать нейроморфные приложения без доступа к специализированному оборудованию и вносить свой вклад в базу кода Lava, например, портируя фреймворк для запуска на других платформах.



Код Lava будет доступен на GitHub бесплатно.

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