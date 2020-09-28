Intel назначила нового директора по стратегии

28 сентября 2020 г., 13:57

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Корпорация Intel объявила сегодня о назначении Сафроада (Сафа) Йэбоа-Аманква (Saf Yeboah-Amankwah) на должность старшего вице-президента и главного стратегического директора с 1 ноября.



Йэбоа-Аманква будет отвечать за глобальные стратегические инициативы, включая Intel Capital, а также будет работать с исполнительной командой над разработкой и реализацией стратегий, ориентированных на рост компании. Yeboah-Amankwah будет подчиняться непосредственно генеральному директору Бобу Свону.



«Глубокая эволюция вычислительной техники открывает гораздо более широкие возможности, затрагивающие все аспекты нашего бизнеса», - заявил Свон. «Саф имеет большой опыт в области стратегии и международных рынков, глубокое техническое образование и хорошо знает Intel. Он усилит нашу управленческую команду, поскольку мы работаем над ускорением трансформации нашего бизнеса и эволюции культуры для создания технологий, изменяющих мир, которые обогащают жизнь каждого человека на Земле».



«Это захватывающее время для Intel и полупроводниковой индустрии, поскольку вычисления становятся все более распространенными. Нет более подходящей компании, чтобы воспользоваться этой расширяющейся возможностью, и я с нетерпением жду возможности стать частью команды Intel и работать с клиентами Intel, чтобы помочь наметить курс для долгосрочного роста и успеха », заявил Йэбоа-Аманква.



Йэбоа-Аманква переходит в Intel из McKinsey, где он занимал должность старшего партнера и глобального руководителя практики трансформации для телеком-индустрии, СМИ и технологий (TMT). Он также являлятся глобальным руководителем отдела клиентов. Ранее он работал управляющим партнером в Южной Африке и, помимо других должностей, возглавлял практику McKinsey по TMT и цифровым технологиям в регионе.



Йебоа-Аманква получил степени бакалавра и магистра в области электротехники и информатики в Массачусетском технологическом институте.

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