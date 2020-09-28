 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 39 (1234)

20.09 - 27.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Intel назначила нового директора по стратегии

28 сентября 2020 г., 13:57
0 
 
Intel назначила нового директора по стратегии

Корпорация Intel объявила сегодня о назначении Сафроада (Сафа) Йэбоа-Аманква (Saf Yeboah-Amankwah) на должность старшего вице-президента и главного стратегического директора с 1 ноября.

Йэбоа-Аманква будет отвечать за глобальные стратегические инициативы, включая Intel Capital, а также будет работать с исполнительной командой над разработкой и реализацией стратегий, ориентированных на рост компании. Yeboah-Amankwah будет подчиняться непосредственно генеральному директору Бобу Свону.

«Глубокая эволюция вычислительной техники открывает гораздо более широкие возможности, затрагивающие все аспекты нашего бизнеса», - заявил Свон. «Саф имеет большой опыт в области стратегии и международных рынков, глубокое техническое образование и хорошо знает Intel. Он усилит нашу управленческую команду, поскольку мы работаем над ускорением трансформации нашего бизнеса и эволюции культуры для создания технологий, изменяющих мир, которые обогащают жизнь каждого человека на Земле».

«Это захватывающее время для Intel и полупроводниковой индустрии, поскольку вычисления становятся все более распространенными. Нет более подходящей компании, чтобы воспользоваться этой расширяющейся возможностью, и я с нетерпением жду возможности стать частью команды Intel и работать с клиентами Intel, чтобы помочь наметить курс для долгосрочного роста и успеха », заявил Йэбоа-Аманква.

Йэбоа-Аманква переходит в Intel из McKinsey, где он занимал должность старшего партнера и глобального руководителя практики трансформации для телеком-индустрии, СМИ и технологий (TMT). Он также являлятся глобальным руководителем отдела клиентов.  Ранее он работал управляющим партнером в Южной Африке и, помимо других должностей, возглавлял практику McKinsey по TMT и цифровым технологиям в регионе.

Йебоа-Аманква получил степени бакалавра и магистра в области электротехники и информатики в Массачусетском технологическом институте.


Все про современные облачные технологии!
Онлайн-конференция Google Cloud Next 20’ OnAir — старт 29 сентября!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  