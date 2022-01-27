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Intel добилась рекордной квартальной выручки - 19,5 млрд долл.

27 января 2022 г., 16:35
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Intel добилась рекордной квартальной выручки - 19,5 млрд долл.

Intel Corp представила результаты работы в четвертом квартале.

Скорректированная выручка за квартал составила рекордные 19,5 млрд долл., что оказалось выше ожидаемых 18,3 млрд долл., а скорректированная прибыль на акцию была на уровне 1,09 доллара, опередив прогнозы аналитиков в 91 цент.

Доход Intel от высокорентабельного бизнеса центров обработки данных вырос на 20% до 7,3 млрд долл. в прошедшем квартале, что также является рекордным показателем для этой категории продукции. По данным FactSet, аналитики в среднем ожидали 6,73 млрд долл.

Выручка подразделения Client Computing Group,, включая персональные компьютеры, снизилась на 7% до 10,1 млрд долл. Это направление Intel в определенном смысле выиграло от увеличения продаж процессоров для настольных ПК на 7% по сравнению с прошлым годом и роста средней цены реализации на 11%. Но спрос на мобильные процессоры упал на 26% в годовом исчислении, хотя средняя цена выросла на 14%.

На прошлой неделе Intel объявила, что инвестирует 20 миллиардов долларов в строительство двух заводов по производству чипов в Огайо, которые в конечном итоге могут стать крупнейшим в мире комплексом по производству чипов с запланированным количеством до восьми.

Компания ожидает выручку в первом квартале в размере 18,3 млрд долларов, что выше средних оценок аналитиков в 17,62 млрд долларов.

В целом по итогам 2021 г. компания получила 74,7 млрд долл. - это был рекордный год в истории Intel.

Intel добилась рекордной квартальной выручки - 19,5 млрд долл.

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