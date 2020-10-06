Intel будет сотрудничать с Sandia Labs в нейроморфных исследованиях

6 октября 2020 г., 11:45

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Корпорация Intel подписала трёхлетнее соглашение с Национальными лабораториями Sandia (Sandia Labs) о сотрудничестве в исследованиях применения нейроморфных (то есть, имитирующих работу человеческого мозга) компьютеров для решения крупномасштабных вычислительных проблем современности. Конкретные области применения включают научные вычисления, противодействие распространению (наркотиков, оружия и т.п.), борьбу с терроризмом, энергетику и национальную безопасность.

Нейроморфные компьютеры состоят из нейронных сетей, в которых «нейроны» — процессорные узлы, обрабатывающие информацию, соединяются между собой «синапсами», переносящими аналоговые сигналы с модулируемой амплитудой.

По заявлению Intel исследования будут проводится Sandia Labs на системе с 50 млн нейронов, недавно установленной на её площадке в Альбукерке (штат Нью-Мексико). Система базируется на тестовых нейроморфных чипах Loihi, разработанных в Intel Labs и использующих асинхронную спайковую нейтронную сеть.

Анонсированная в сентябре 2017 г. архитектура Loihi совмещает память и обработку данных в каждом индивидуальном нейроне. Одна из наиболее интересных возможностей Loihi заключается в том, что она позволяет использовать уже имеющиеся знания, чтобы делать выводы о новых данных — благодаря этому процесс обучения с течением времени ускоряется в геометрической прогрессии.

Трёхлетняя программа исследований предусматривает использование и более мощных систем, когда они будут готовы. Так, Sandia Labs станет одним из первых обладателей нейроморфной системы Intel нового поколения, вычислительная мощность которой может превысить миллиард нейронов.

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