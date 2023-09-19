Intel анонсувала рішення на базі Wi-Fi 7

19 сентября 2023 г., 12:35

Компанія Intel оголосила два адаптери з підтримкою стандарту Wi-Fi 7. Хоча ця специфікація ще не отримала офіційного твердження, провідні виробники вже випускають свої рішення на базі Wi-Fi 7 (802.11be). Не стала винятком і Intel, що представила пристрої Intel BE200 та Intel BE202, які вже цього року мають з'явитися на ринку у складі комерційних продуктів.



Обидва адаптери підтримують роботу з опорними 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц, а також потоки 2×2 TX/RX. Для BE200 заявлена максимальна продуктивність 5 Гбіт/с, хоча це набагато менше, ніж найбільша теоретична пропускна здатність стандарту. За заявою виробника модель BE200 попередньо сертифікована за вимогами Wi-Fi 7.



Моделі BE200 та BE202 підтримують інтерфейси PCIe та USB, і можуть бути використані в материнських платах десктопів та ноутбуках.



Нагадаємо, що в Wi-Fi 7 передбачається можливість досягти пропускної спроможності 40 Гбіт/с, що дозволить використовувати бездротові підключення на основі цього стандарту як альтернативу дротовому Ethernet. Очікується, що стандарт 802.11be буде офіційно затверджений у 2025 році.

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