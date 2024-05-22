Інструменти Microsoft Fabric на базі ШІ дозволяють реалізувати аналітику в реальному часу

22 мая 2024 г., 16:35

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В рамках конференції Bulid 2024 представлено вдосконалену завдяки штучному інтелекту платформу для аналізу даних Microsoft Fabric. Вона дасть командам з обробки даних можливість уніфікувати, трансформувати, аналізувати та розблоковувати цінність даних за допомогою єдиного інтегрованого програмного забезпечення як послуги (SaaS).

Вдосконалення зокрема включають повністю оновлене робоче навантаження, Real-Time Intelligence, яке об’єднує й покращує аналітику в реальному часі Synapse та Data Activator, щоб допомогти аналізувати та діяти на основі великих обсягів потокових даних високої деталізації та навіть досліджувати дані організації в реальному часі.

Нові інструменти, такі як Fabric Workload Development Kit, інтерфейс прикладного програмування (API) для GraphQL і «функції даних користувача», можуть допомогти розробникам створювати потужні рішення на платформі Fabric.

Нова функція у Microsoft Azure Data Factory під назвою Data workflow на основі середовища виконання Apache Airflow, допоможе створювати, планувати та контролювати робочі процеси або конвеєри даних за допомогою Python.

Спочатку Fabric була запущена із сімома основними робочими навантаженнями, які включали Synapse Real-time Analytics для аналізу потокових даних і Data Activator для моніторингу та запуску дій у реальному часі. Тепер представлено розширене робоче навантаження під назвою Real-Time Intelligence, яке поєднує ці робочі навантаження та надає низку додаткових нових функцій, щоб допомогти організаціям приймати кращі рішення завдяки найновішій статистиці.

Статистика в режимі реального часу стає все більш важливою в таких галузях, як оптимізація маршрутів у транспорті та логістиці, моніторинг мережі в енергетиці та комунальному господарстві, прогнозне обслуговування у виробництві та управління запасами в роздрібній торгівлі. А оскільки Real-Time Intelligence постачається повністю оптимізованим та інтегрованим у платформу SaaS, впровадження відбувається без проблем.

Новий комплект Microsoft Fabric Workload Development Kit дозволить незалежним постачальникам програмного забезпечення (ISV) і розробникам розширювати програми в Fabric для створення уніфікованого користувацького досвіду.

Також для користувачів Power BI буде доступний Copilot in Fabric, який створений, щоб допомогти їм розкрити повний потенціал даних, підвищити продуктивність фахівців з обробки даних, та спростити роботу с даними для бізнес-користувачів. За допомогою Copilot у Fabric можна використовувати розмовну мову для створення потоків даних, створення коду та цілих функцій, створення моделей машинного навчання або візуалізації результатів.

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