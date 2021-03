Insta360 GO 2 — самая компактная action-камера в мире

15 марта 2021 г., 10:55

0

Компания Insta360 представила GO 2 — action-камеру, сочетающую систему стабилизации и вес 27 грамм, что открывает новые возможности как для спортсменов, так и для творцов.

Insta360 GO 2 позволяет крепление где угодно. Встроенный в камеру магнит в паре с Magnet Pendant (магнитным кулоном) позволяют закрепить GO 2 непосредственно на рубашке. С Easy Clip (прищепка) GO 2 легко цепляется на шляпе или повязке на голову, что позволяет получать кадры с видом «из глаз» (POV). Режим записи можно запустить двойным касанием фронтальной поверхности камеры.

Фотосенсор стандартного для флагманских action-камер размера 1/2.3«, позволяет GO 2 снимать чистые и детализированные широкоугольные кадры. Он поддерживает съемку в режиме 1440p.

Фирменная стабилизация FlowState, разработанная Insta360, и алгоритм выравнивания горизонта уберут всю тряску, удары и проворачивания. Со свободными руками и активной стабилизацией FlowState, можно бегать, прыгать или кататься без каких-либо ограничений.

Зарядный чехол для GO 2 обеспечивает пополнение заряда камеры в течение получаса. С чехлом GO 2 может проработать до 150 минут, прежде чем ей понадобится домашняя подзарядка. Сообщается, что это вдвое больше, чем может предложить большинство action-камер, в устройстве с гораздо меньшими габаритами.

Примечательно, что чехол — это не только зарядка, но и пульт дистанционного управления GO 2, трипод и удобная рукоятка для съемки селфи. На нем даже есть точка с ¼ резьбой для крепления к селфи палке. Используя интегрированный в зарядный чехол Bluetooth модуль, можно контролировать GO 2 на расстоянии до десяти метров.

Модель GO 2 обеспечивает работу на глубине до четырех метров, потому что она соответствует стандарту IPX8. Кроме того, устойчивое к царапинам закаленное защитное стекло убережет линзы GO 2 от повреждения. Его можно снять и прикрепить на его место замену. Или использовать вместо него нейтральный ND фильтр, чтобы получить сбалансированные цвета и контраст даже в самые солнечные дни.

Приложение для GO 2 при подключении через Wi-Fi демонстрирует предварительный просмотр в режиме реального времени и позволяет на лету менять настройки камеры. А после окончания съемки в нем же можно отредактировать видео с помощью полнофункционального видеоредактора. Примечательно, что не требуется копировать отснятый материал на телефон для его редактирования: достаточно просто подключиться и редактировать видео непосредственно по Wi-Fi.

Функция редактирования на базе искусственного интеллекта FlashCut 2.0 автоматически преобразует снятые клипы в захватывающую историю, выделив лучшие моменты и соединив их под драйвовую музыку. Доступен выбор предварительно настроенных пресетов среди различных тематик, таких как спорт, путешествия, домашние любимцы.

Сверхширокоугольный обзор объектива GO 2 предланает выбор четырех режимов. Для съемки пейзажей рекомендуется 120 градусный «Ultra Wide» режим. При спуске по тропинке на велосипеде — 110 градусный «ActionView» режим, идеальный для съемки от первого лица.

В GO 2 поддерживается функция гиперлапс с ускорением до шести раз или замедление событий до четырех раз с супер замедлением, если ведется съемка видео 120 кадров в секунду.

Модель Insta360 GO 2 уже доступна для предзаказа. В Украине камера появится в конце марта и приобрести ее можно у эксклюзивного импортера — компании Fly Technology или в национальных торговых сетях. Стоимость камеры — 10880 грн. Комплект состоит из Insta360 GO 2 c защитным стеклом, зарядного чехла, магнитного кулона, прищепки и поворотной подставки.

