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Решения Commvault помогут предприятиям ускорить переход в облако

7 апреля 2020 г., 14:35
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Компания Commvault представила обновленный набор решений, обеспечивающих управление данными в облачной среде и во внутренней ИТ-инфраструктуре предприятия.

Как отмечается, новые функции улучшают гибкость и простоту применения облачных решений Commvault, помогая заказчикам эффективнее обеспечить защиту и управление данными, распределенными по нескольким облакам. Эти функции обеспечивают резервное копирование и восстановление баз данных AWS, миграцию БД Oracle и MS SQL между публичными облаками AWS, Microsoft Azure и Alibaba
Cloud Elastic Compute Service (ECS), а также интеграцию с платформой
ServiceNow.


«В нынешней сложной ситуации организациям требуется гибкое управление
данными, для которого необходимо использовать облачные технологии, —
подчеркнул вице-президент Commvault по управлению продуктом Ранга
Раджагопалан (Ranga Rajagopalan). — Новые функции Commvault упростят
заказчикам перенос рабочих нагрузок в облако и обеспечат более эффективное,
гибкое управление и защиту их данных независимо от того, где эти данные
находятся».

Заказчики постепенно переносят в облако рабочие нагрузки, поэтому им нужно
перемещать свои данные на различные облачные платформы и управлять этими
данными. Commvault расширила возможности использования облачных технологий,
представляя следующие новые возможности:

  • заказчики могут выполнять резервное копирование, восстановление и миграцию баз данных AWS DynamoDB, Redshift и DocumentDB;
  • появилась возможность конвертировать рабочие нагрузки VMware, выполнять их резервное копирование и миграцию в облако Alibaba Cloud ECS для улучшения гибкости в гибридной облачной среде;
  • поддержка миграции в облако Microsoft Azure приложений баз данных Oracle и Microsoft SQL, которая расширяет возможности заказчиков по интеграции в свою гибридную среду облачных сервисов Azure;
  • дальнейшая интеграция с платформой ServiceNow позволит заказчикам Commvault выполнять резервное копирование, восстановление и миграцию файловых систем, виртуальных машин (VM), рабочих нагрузок Microsoft SQL Server и других ресурсов внутри SaaS-платформы ServiceNow;
  • реализация конвертации базы данных Oracle на платформе Unix в версию для Linux и наоборот. Эта возможность упростит заказчикам миграцию баз данных Oracle из внутренней корпоративной ИТ-инфраструктуры в облако, а также перенос Linux-версии баз данных Oracle из облака во внутреннюю корпоративную ИТ-инфраструктуру без приобретения корпоративной лицензии Oracle.

Теперь после однократной аутентификации пользователи с помощью
раскрывающегося меню Commvault Command Center могут быстро переходить между
региональными инсталляциями, инсталляциями на уровне дата-центра, клиентов
и другими инсталляциями этих решений. Для более удобной работы
пользователей в решении для углубленного анализа данных и выполнения
требований законодательства к хранению данных (data governance) Commvault
Activate реализована возможность составления с помощью Commvault Command
Center расписаний сбора данных и доступа к отчетам для инструментов File
Storage Optimization, Sensitive Data Governance и eDiscovery.

Для того, чтобы заказчики могли быстрее освоить представленные сегодня
новые функции, Commvault подготовила обучающие видеокурсы, которые
размещены в онлайн-библиотеке учебных материалов Commvault on-Demand
Learning Library.


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