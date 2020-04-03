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﻿﻿Infortrend представила сервер хранения данных для оптимизированных систем видеонаблюдения

3 апреля 2020 г., 16:45
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Компания Infortrend Technology представила новый продукт EonServ 5000 Gen2, который как отмечается, объединяет возможности NVR-сервера с хранилищем данных в едином, готовом к использовании решении для видеонаблюдения. По сравнению с предшественниками, версия второго поколения характеризуется расширенной поддержкой ЦП Intel, емкостью памяти на уровне до 64 ГБ, а также скоростной передачей данных SAS 12 Гб/с с петабайтным объемом хранилища информации.

Интеграция серверов и систем хранения данных является ведущей тенденцией в современных прикладных сценариях для корпоративной среды, поскольку снижает сложность развертывания и управления аппаратным обеспечением, что, в свою очередь, уменьшает общую себестоимость владения. Хранилищный сервер EonServ от Infortrend с VMS-модулем, сертифицированным Milestone XProtect, совместим с различными IP-камерами и цифровыми видеорегистраторами. Являясь открытой платформой, Milestone VMS обеспечивает пользователям гибкую функциональность, удовлетворяющую их потребностям. кроме данного модуля EonServ также поддерживает передовые аналоги от других разработчиков, включая Genetic и Digifort, тем самым гарантируя первоклассные характеристики видео.

Система EonServ 5000 Gen2 оснащается процессорами Intel Core i3 и Xeon E, благодаря чему ее производительность на 50% превышает показатели предшественников. Емкость встроенной памяти и скорость передачи данных увеличились вдвое - до 64 ГБ и 12 Гб/с соответственно. Кроме того, хранилище получило обновленный слот для диска ОС: его съемная конструкция облегчает замену и техническое обслуживание узла. От источников питания и вентиляторов до контроллера - все ключевые компоненты имеют модульную конструкцию, упрощающую все процессы эксплуатационного обслуживания и обеспечивающую оперативную техническую поддержку.

EonServ 5000 Gen2 поддерживает до 316 дисков посредством расширительных модулей, позволяющих увеличить емкость хранилища до 4 ПБ.


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