Infortrend поможет внедрению высокопроизводительных вычислений в области здравоохранения

14 апреля 2020 г., 13:05

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Компания Infortrend Technology сообщила, что ее высокопроизводительные и высокодоступные хранилища ориентированы на удовлетворение непрерывно растущих потребностей в НРС (высокопроизводительных вычислениях), включая умные системы здравоохранения, требующие сверхскоростной передачи данных для совместной работы и доступа к архивам медицинской документации.

На фоне стремительного роста спроса на более эффективные и динамичные медицинские системы пользователи демонстрируют острую потребность в надежной HIS (больничной системе информации), упрощающей процессы диагностики, удаленного обмена EHR (электронными медицинскими картами) и даже точных генетических исследований. Для удовлетворения этой потребности медицинским учреждениям необходимо высокоемкое и многофункциональное хранилище, повышающее эффективность управления данными.

«Умная медицина, как и многие другие критически важные приложения относятся к прикладным сценариям НРС, поскольку требуют высокоскоростной обработки информации для поддержки обмена и анализа данных в режиме реального времени. И производительность, и емкость хранилища должны обеспечивать максимальный уровень возможностей системы. В этой связи компания Infortrend представила системы NAS EonStor CS с горизонтальным масштабированием, представляющие собой чрезвычайно гибкие и инновационные хранилища для приложений НРС», — отметил старший менеджер по вопросам планирования производства Фрэнк Ли (Frank Lee).

EonStor CS — NAS-система с горизонтальным масштабированием, позволяющая предприятиям обрабатывать большие объемы данных и обладающая как гибкой емкостью, так и линейно повышающейся производительностью. За счет увеличения числа узлов, EonStor CS предоставляет простой и более рентабельный способ управления растущими объемами данных в гибкой информационной среде, одновременно минимизируя сопутствующие проблемы «узких мест» производительности.

Для упрощения процессов управления большим количеством узлов хранения данных в прикладных сценариях НРС Infortrend предлагает браузерное ПО EonOne с мастером настройки, помогающим пользователям в вопросах развертывания кластера EonStor CS, и графической платформой для последующего управления хранилищем.

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