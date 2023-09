Infopulse відкриває офіс розробки в Івано-Франківську

11 сентября 2023 г., 13:35

Розробник програмного забезпечення, компанія Infopulse повідомляє про відкриття свого другого офісу на Заході України – цього разу в Івано-Франківську – найбільшому місті регіону, яке є культурним та економічним осередком Прикарпаття. Крім того, це освітній центр, що має щонайменше 17 вищих навчальних закладів – державних та приватних, в яких, у тому числі готуються майбутні ІТ-спеціалісти.

«Розширення компанії на Франківщині – це логічне продовження нашої політики в Україні. Відтепер наші спеціалісти можуть працювати в комфортних умовах ще і в цьому офісі. Ми плануємо співпрацю з локальним ІТ-кластером, владою й освітніми закладами. Наразі ініціативи міської влади з підтримки стартапів, організації конференцій та заходів для ІТ-спільноти сприяють створенню сприятливої екосистеми для цього бізнесу. На нашу думку, Івано-Франківськ має потенціал стати важливим центром для технологічних інновацій та динамічного розвитку галузі на Заході України», – зауважив Іван Коржов, Country Manager Infopulse.

У 2017 році Infopulse відкрила перший офіс на Заході України – Львові, це потужний хаб, який відіграє особливу роль з початку 2022 року, відколи він став основним офісом для зустрічей спеціалістів і топменеджменту, а також прийняв релокованих спеціалістів компанії з інших міст.

Україна залишиться найбільшим центром надання послуг компанії. Саме тут почалася її історія у 1991 році. Це «серце» компанії, яке є джерелом всього розвитку та підтримки процесів. Понад 1500 спеціалістів з України надають послуги ключовим клієнтам компанії по всьому світу.

Infopulse є частиною скандинавської компанії Tietoevry. Її цінності поділяють понад 2000 співробітників. Наразі Infopulse має делівері центри в п’яти країнах Європи та Південній Америці. Експертиза її фахівців зосереджена на сферах Banking and Finance, Telecom, Energy and Utilities, Software and Hi-Tech та вони надають послуги з IT-Consulting, Software Development, Cloud & Infrastructure та Cybersecurity для клієнтів у понад 40 країнах світу.

