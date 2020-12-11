Infinidat в числе лидеров квадранта Gartner 2020 для основных систем хранения данных

11 декабря 2020 г., 15:32

0

Tweet

Компания NWU, официальный дистрибьютор решений Infinidat, сообщила о том, что ведущий поставщик мультипетабайтных решений для хранения данных вот уже второй год подряд в числе лидеров в «Магическом квадранте для основных систем хранения данных». Отмечается, что Gartner выбрала лидеров на основании «полноты видения и способности реализовывать проекты».



В компании уверены, что недавние стратегические анонсы еще больше укрепили ее рыночные позиции. В частности, было предоставлено гибкое масштабируемое решение для хранения данных в нескольких ЦОД со 100 % доступностью и высокой производительностью. Среди прочего также объявлена поддержка NVMe-over-Fabrics, что должно помочь заказчикам заметно снизить задержки.



«Мы уверены в том, что постоянное присутствие Infinidat в квадранте лидеров подчеркивает наше умение предоставлять реальное конкурентное преимущество корпоративным клиентам в мультипетабайтном масштабе. Наша неизменяемая миссия — предлагать заказчикам экономически эффективную локальную систему хранения как услугу (STaaS), - отметил Яир Коэн (Yair Cohen), вице-президент по маркетингу Infinidat. — Мы создали доступное, надежное и простое в управлении решение для хранения данных емкостью в несколько петабайт. Решение, которое превосходит по производительности массивы all-flash (AFA) и обеспечивает превосходное качество обслуживания».



«Мы весьма рады тому, что Infinidat еще раз отмечен Gartner, а корпоративный рынок по-прежнему доверяет нам, высоко оценивая реальную значимость нашего бизнеса, - заявил Моше Янаи (Moshe Yanai), основатель Infinidat. - Мы видим, что клиенты и партнеры знакомы с технологиями и невероятной экономической эффективностью наших решений для хранения данных, им по душе простота этих систем».

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U